Flamengo x Athletico-PR ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Flamengo e Athletico-PR disputam, às 16h (horário de Brasília) deste domingo (14), o equivalente pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. O jogo, que acontece no estádio Maracanã, tem transmissão ao vivo e online pelo Globoplay. Usuários que já tenham uma conta Globo podem assistir à partida de graça no computador e em celulares Android ou iPhone (iOS). Para quem ainda não possui uma conta, o cadastro pode ser realizado de forma simples, bastando usar e-mail e senha ou os dados de contas Facebook ou Google. Confira, no tutorial abaixo, como assistir a Flamengo x Athletico-PR pelo Brasileirão 2022 no Globoplay.