Fluminense x Corinthians ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Corinthians e Fluminense se enfrentam, às 19h30 desta quarta-feira (24), pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. A partida acontece no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, e será transmitida pelo SporTV. Torcedores interessados em acompanhar o confronto online pelo computador ou celular podem recorrer ao Globoplay, que retransmite o sinal do canal de TV fechada. Para ter acesso à partida, é preciso ser assinante do plano “Globoplay + Canais Ao Vivo” ou do combo “Globoplay + Premiere”. A seguir, veja como assistir ao jogo entre Corinthians e Fluminense ao vivo pelo Globoplay no computador e em celulares Android e iPhone (iOS).