‘Foto Random': como fazer a nova trend do Instagram

A nova trend do Instagram é o “Foto Random”, um vídeo que reúne fotos aleatórias sobrepostas umas às outras. O diferencial é a maneira como as fotos são apresentadas no clipe, sendo exibidas como se fosse colagens de fotos cortadas. O efeito, que também está fazendo sucesso no TikTok, pode ser criado de forma automática com a ajuda do aplicativo de edição CapCut, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Confira, no tutorial a seguir, como fazer um vídeo com efeito Foto Random para o Instagram.