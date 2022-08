Fuvest 2023: veja como se inscrever no vestibular da USP

As inscrições para o vestibular 2023 da Fuvest foram abertas nesta segunda-feira (15). Interessados em concorrer a vagas nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo no próximo ano devem preencher um formulário com dados pessoais e um questionário socioeconômico no site da instituição até as 12h de 23 de setembro. A taxa de inscrição custa R$ 191. Ao todo, são 8.230 vagas disponíveis para mais de 90 cursos. É importante ressaltar que todos os candidatos, inclusive aqueles que solicitaram isenção ou redução de taxa, devem se inscrever. Nas próximas linhas, confira o calendário do processo seletivo e veja como se inscrever no vestibular Fuvest 2023.