Imagine Dragons no Brasil: veja como comprar ingressos para shows

A banda americana Imagine Dragons confirmou três apresentações da turnê Mercury World Tour no Brasil em outubro deste ano. O primeiro show será dia 25, em Curitiba; o segundo acontece dia 27, em São Paulo; o terceiro, por fim será dia 29, no Rio de Janeiro. A venda dos ingressos estará disponível para o público geral dia 10 de agosto, no site Eventim, com pré-venda exclusiva para clientes do cartão Elo nos dias 8 e 9. Os preços variam entre R$ 195 e R$ 890. Clientes Elo podem parcelar a compra em até 5x sem juros; usuários dos demais cartões, em até 3x. Confira, a seguir, como comprar ingresso online para os shows do Imagine Dragons no Brasil.