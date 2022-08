Instagram: filtro transforma você em figurinha da Copa do Mundo; saiba usar

Um novo filtro para Instagram transforma o usuário em uma figurinha do Álbum da Copa do Mundo 2022. O efeito, disponível no aplicativo da rede social para Android e iPhone (iOS), foi criado pelo Nubank e simula o layout original das figurinhas usadas no livro. O filtro permite descobrir o nome de jogador do usuário estampado na figurinha e acessar diferentes estilos, acionando uma versão metalizada, por exemplo. Confira, no tutorial a seguir, como usar o filtro de figurinha de Copa do Mundo no Instagram.