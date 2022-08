Lançamento do Galaxy Z Flip 4: como ver o Samsung Unpacked ao vivo

Além do Flip 4, a empresa pode lançar também o Galaxy Z Fold 4, o smartphone que vira um tablet, a nova geração do Samsung Galaxy Watch, e os novos fones de ouvido da linha Galaxy Buds 2 Pro. Confira, nas linhas a seguir, como fazer para acompanhar os lançamentos em tempo real.

Como ver o Samsung Unpacked ao vivo no YouTube

O Samsung Unpacked será transmitido ao vivo pelo canal da Samsung Brasil no YouTube. A página do evento já está disponível na plataforma (youtube.com/watch?v=fHEwQ7Pg70E) e os usuários podem ativar um lembrete para receberem a notificação no início da transmissão. É possível assistir pelo app do YouTube no celular, no computador, tablets ou smart TVs.

Como ver Samsung Unpacked ao vivo no site da Samsung

A cerimônia de lançamento do Galaxy Z Flip 4 também será transmitida ao vivo pelo site da Samsung Brasil (samsung.com/br/unpacked). A página da transmissão também já está disponível e os usuários podem adicionar o evento aos calendários do celular. O site da transmissão também contém um formulário que promete um carregador duplo sem fio para clientes que comprarem o novo celular no lançamento.

O que esperar do Samsung Unpacked?

O grande anúncio do evento deverá ser o lançamento do celular dobrável Galaxy Z Flip 4. Rumores apontam que o novo modelo deverá ter quatro opções de cor, três opções de armazenamento, e o mesmo tamanho de tela do seu antecessor: 6,7 polegadas — mas com display interno maior. O processador deve ganhar um upgrade com a chegada do Snapdragon 8 Plus Gen 1, da Qualcomm.

Outro dispositivo que pode ser anunciado é o Galaxy Z Fold 4, dobrável premium que "vira tablet". O aparelho deve receber mudanças nas cores, ficha técnica mais robusta e um conjunto de câmeras mais potente, além de uma nova versão com 1 TB de armazenamento interno.