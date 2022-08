Mensagem de dia dos pais 2022: como fazer cartão no celular pelo Canva

O Canva , app de edição disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), disponibiliza diversos modelos de cartão para o Dia dos Pais - tanto gratuitos quanto pagos. Usuários podem editar templates prontos ou criar artes do zero, tendo a possibilidade de escolher cores, fontes, elementos gráficos e até áudios. Ao finalizar o cartão, é possível baixá-lo em diversos formatos, seja para imprimir ou compartilhar em redes sociais, como o WhatsApp . Confira, a seguir, como criar um cartão do Dia dos Pais no Canva pelo celular.

1 de 8 Veja como criar cartão de Dia dos Pais 2022 pelo app Canva; editor oferece templates prontos e a opção de criar artes do zero — Foto: Mariana Tralback/TechTudo Veja como criar cartão de Dia dos Pais 2022 pelo app Canva; editor oferece templates prontos e a opção de criar artes do zero — Foto: Mariana Tralback/TechTudo

Como fazer cartão de dia dos pais pelo Canva

Passo 1. Abra o aplicativo do Canva e digite "Dia dos Pais" no campo de pesquisa para consultar os modelos disponíveis de cartão;

2 de 8 Crie um cartão para homenagear o Dia dos Pais no Canva — Foto: Reprodução/Raisa Capela Crie um cartão para homenagear o Dia dos Pais no Canva — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 2. Veja os modelos que o app oferece e abra a opção que desejar para personalizar o cartão;

3 de 8 O app oferece diversos modelos de cartão gratuitos para editar — Foto: Reprodução/Raisa Capela O app oferece diversos modelos de cartão gratuitos para editar — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 3. Toque no fundo do layout para alterar a cor do cartão. Selecione a opção "Cor" e escolha uma nova cor na paleta para aplicar na arte.

4 de 8 É possível fazer diversas alterações no cartão do Dia dos Pais — Foto: Reprodução/Raisa Capela É possível fazer diversas alterações no cartão do Dia dos Pais — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 4. Para mudar a frase, dê um toque na caixa de texto e aperte em "Editar". Feito isso, escreva uma nova mensagem. Caso queira, também é possível mudar a frase de lugar - basta arrastar para outra área do cartão. Ainda, se quiser apagar uma caixa de texto, toque sobre o elemento e selecione "Excluir";

5 de 8 Personalize a frase do cartão em um clique — Foto: Reprodução/Raisa Capela Personalize a frase do cartão em um clique — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 5. O usuário também pode substituir a foto do cartão por um arquivo da sua galeria. Toque no fundo do arquivo e selecione a opção "Substituir". Faça o upload da fotografia da sua galeria;

6 de 8 Usuário pode inserir uma foto da sua galeria para ilustrar o cartão do Dia dos Pais — Foto: Reprodução/Raisa Capela Usuário pode inserir uma foto da sua galeria para ilustrar o cartão do Dia dos Pais — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 6. Para adicionar novos elementos gráficos - como figurinhas, fotografias e caixa de texto -, aperte no ícone "+";

7 de 8 Insira novos elementos no cartão do Dia dos Pais — Foto: Reprodução/Raisa Capela Insira novos elementos no cartão do Dia dos Pais — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 7. Ao concluir, toque no ícone de seta para baixo, localizado no canto superior direito, para baixar e salvar o cartão do Dia dos Pais na galeria do celular. Para compartilhar a arte diretamente nas redes sociais, aperte no ícone de seta para cima, localizado no canto superior direito, e escolha o app desejado.

8 de 8 Salve o arquivo no celular ou compartilhe o cartão nas redes sociais — Foto: Reprodução/Raisa Capela Salve o arquivo no celular ou compartilhe o cartão nas redes sociais — Foto: Reprodução/Raisa Capela

O Cartão do Dia dos Pais está pronto! Use a criatividade para fazer uma homenagem para seu pai.

Veja também: Canva: saiba tudo sobre o aplicativo de edição