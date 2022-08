O que é Gboard? Conheça funções e aprenda a usar o teclado do Google

O Gboard é um app de teclado virtual criado pelo Google , disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). O serviço oferece funcionalidades que o diferenciam de outros existentes no mercado, como a possibilidade de digitação por voz e gesto, e o uso com uma mão só. Além disso, o app permite fazer a configuração de diversos recursos, como desativar o corretor automático e criar atalhos para mensagens prontas. Vale ressaltar que algumas das funções adicionais do teclado podem não estar disponíveis para celulares Apple .

Para utilizar o aplicativo após fazer download, é necessário torná-lo o teclado padrão do smartphone. Essa ação pode ser feita ao abrir o Gboard e tocar em “Ativar em configurações” > “Gboard” > “Selecionar método de entrada” > “Gboard” > “Ok” > “Concluído”. Confira, a seguir, como usar e configurar o Gboard.

O que é e em que casos pode servir o Gboard?

O Gboard é um aplicativo de teclado virtual criado pela Google para ser usado em smartphones Android e iPhone (iOS). O app apresenta alguns diferenciais em relação aos teclados comuns, como a possibilidade de digitar por gesto ou voz e alterar o layout para auxiliar o uso com uma mão só – recursos que podem otimizar o tempo e facilitar a digitação. Outra funcionalidade é a criação de emojis personalizados, que agregam mais repertório para as mensagens e conversas virtuais.

Nesse sentido, o teclado virtual pode ser útil para quem deseja um software com recursos adicionais que tornam a digitação mais rápida e prática. O Gboard apresenta ainda uma área de configuração que inclui diversas funcionalidades para serem incluídas ou alteradas, algo que não ocorre em outros teclados.

Como ativar fileira numérica no Gboard

O app oferece a possibilidade de exibir ou ocultar a fileira de números. Quando habilitada, a linha numérica aparece acima das letras, de maneira a proporcionar mais agilidade para quem usa constantemente esses botões.

Se a opção estiver desabilitada, só é possível acessá-la por meio do botão “?123”, localizada no canto inferior esquerdo do teclado. Ao tocá-lo, a pasta apresenta o teclado numérico junto ao de símbolos. Para exibir a fileira numérica assim que abrir o teclado, siga os passos abaixo:

Passo 1. Acesse o app do Gboard, toque em “Preferências” e habilite a opção “Linha de números”;

Passo 2. Verifique que será possível visualizá-la diretamente no teclado ao abri-lo. Também é possível exibir as teclas numéricas em tamanho maior ao tocar no símbolo de “?123”, e, depois, em “1234”.

Como ativar aba de emojis no Gboard

Outra alternativa do app é a opção de exibir uma tecla especial para inserir emojis. Ao abri-la, é possível ter acesso rápido aos stickers. Quando desabilitada, o software apresenta o botão de emoji no mesmo lugar da vírgula e é necessário pressioná-lo por alguns segundos para abrir a aba das carinhas.

Na pasta, também existe a possibilidade de ver quais foram os emojis mais usados ou usados recentemente. Para ativar a função, abra o app do Gboard e siga os seguintes passos:

Passo 1. Toque em “Preferências” e, depois, habilite a opção “Exibir tecla de troca de emojis”;

Passo 2. Note que o botão especial para emojis estará liberado. Pressione-o para acessar a aba de stickers e também verificar quais foram os mais usados recentemente.

Como criar emojis personalizados

Outra funcionalidade do Gboard é a opção de combinar emojis para criar um sticker personalizado. É possível cruzar quantos ideogramas desejar para obter mais opções de figurinhas únicas. A alternativa pode criar resultados diferenciados e otimizar mensagens.

Para usar a ferramenta, abra o Gboard no app desejado, toque no ícone de emoji e escolha a combinação a ser enviada.

Como mudar o teclado para usar com uma mão só

No teclado da Google é possível mudar o layout para ser mais prático digitar com uma mão só. A função reduz a área de teclas e botões, e dispõe o teclado em apenas um lado da tela. Ainda, é possível movimentar a ferramenta para a direita, esquerda ou movê-la livremente.

Para usar o recurso, abra o teclado no app desejado, toque nos três pontinhos horizontais e pressione “Uma mão só”. Se preferir mudar de lugar, basta tocar no símbolo de seta lateral ou de deslocamento.

Como criar shortcuts de palavras

O teclado da Google permite adicionar atalhos para respostas prontas. A configuração apresenta a opção de inserir números, letras ou símbolos que ao serem digitados na área de transferência, exibem a mensagem salva. A função pode ser útil para guardar respostas usadas com frequência.

Para acessar o recuso, abra o app do Gboard e vá em “Dicionário” > “Dicionário pessoal”. Em seguida, selecione o idioma desejado e toque no símbolo de mais no canto superior direito. Digite a mensagem que será salva, o atalho correspondente e toque no símbolo de confirmação. Sempre que o elemento for digitado, a frase salva será exibida para ser facilmente encaminhada.

Como ligar/desligar o corretor

Com o Gboard, é possível desativar o corretor automático. A ferramenta compara as palavras digitadas com as que estão no dicionário e as modifica automaticamente, caso necessário. O recurso já vem ativado por padrão no sistema, mas o teclado oferece a opção de desabilitá-la. Para isso, abra o aplicativo do Gboard e toque em “Correção de texto”. Em seguida, desabilite a opção “Correção automática”.

Como usar métodos de voz e gestos no teclado

O teclado Google oferece duas opções de digitação que podem facilitar o uso da ferramenta. Uma delas é a digitação por voz, que consiste em falar as palavras desejadas para que o app as transcreva. A outra, é a de escrever por meio de gestos no teclado, de forma que não é necessário levantar o dedo entre uma letra ou outra, apenas deslizá-lo pelas teclas.

Para digitar por voz, abra o Gboard no aplicativo desejado e toque no ícone do microfone. Aguarde que a frase “Fale agora” apareça na tela para dizer as palavras desejadas. Então, o app irá inseri-las na área de transferência conforme pronunciá-las. Para encerrar, basta pressionar novamente o símbolo do microfone.

Já a digitação por gesto pode ser ativada da seguinte forma: abra o aplicativo do Gboard e habilite a opção “Ativar a digitação por gesto”. Ao deslizar o dedo entre uma tecla e outra, a ferramenta exibirá traços para indicar as letras tocadas.

