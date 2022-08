O que é Warsaw? Veja para que serve o programa e como desinstalar do PC

O Warsaw é um programa usado por bancos brasileiros como medida de segurança para realização de transações via Internet. À primeira vista, o software pode parecer suspeito para algumas pessoas. Aparentemente, ele não faz nada no PC e só aparece na lista de aplicativos instalados sem que o usuário perceba. Em alguns casos, mesmo depois de removido, ele se reinstala sozinho no computador. Por isso, o Warsaw gera desconfiança e a primeira suspeita é de que pode ser vírus.

Banco Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, entre outros, usam o Warsaw. Nas linhas a seguir, saiba para que serve o Warsaw e aprenda como desinstalar o programa definitivamente.

1 de 8 O que é o programa Warsaw? Veja para que serve e como desinstalar do PC — Foto: Reprodução/TechTudo O que é o programa Warsaw? Veja para que serve e como desinstalar do PC — Foto: Reprodução/TechTudo

O que é Warsaw? É seguro?

O software funciona em conjunto com apps e plugins de navegadores dos bancos. A princípio, sua função é garantir a segurança de transações realizadas pelos clientes das instituições financeiras.

Embora o programa pareça suspeito, a GAS Tecnologia, subsidiária brasileira do produto, afirma que o software não tem acesso a dados do usuário. Segundo a empresa, o app respeita a privacidade dos clientes das instituições que utilizam a ferramenta.

Outro problema do Warsaw, além do fato de não existir políticas de privacidade que o usuário tenha acesso com facilidade, é que há diversas reclamações sobre instabilidade, lentidão e travamentos causados pela ferramenta.

2 de 8 Aplicativos de banco usam o Warsaw para sua segurança no PC — Foto: Fernando Braga/TechTudo Aplicativos de banco usam o Warsaw para sua segurança no PC — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Posso desinstalar e remover o Warsaw diretamente?

Você pode acessar o Painel de Controle e procurar o programa na lista de aplicativos instalados em seu computador. Clicando sobre o Warsaw, você vai notar que é possível removê-lo com o auxílio do desinstalador do Windows.

No entanto, o programa é desenvolvido para combater esse tipo de remoção. Basicamente, o aplicativo entende que um invasor está tentando desabilitar a ferramenta de segurança para ter acesso aos seus dados bancários. Se você desinstalar diretamente pelo Windows, independente da versão utilizada, há grandes chances de que o aplicativo se reinstale novamente.

3 de 8 Como desinstalar e remover o Warsaw diretamente — Foto: Kaitlyn Baker/ Unsplash Como desinstalar e remover o Warsaw diretamente — Foto: Kaitlyn Baker/ Unsplash

Como desinstalar o Warsaw?

Como explicado, o Warsaw funciona em conjunto com aplicativos e plugins de navegadores dos bancos. Para remover o programa de segurança, você precisa, primeiro, desinstalar essas extensões em todos os navegadores do computador.

É importante lembrar que, ao remover o Warsaw, você poderá passar a encontrar dificuldades em realizar operações bancárias via Internet. Só realize o procedimento se estiver convicto de que não sentirá falta de controlar a conta pelo notebook ou PC.

Passo 1. Remova os plugins do seu banco de todos os navegadores instalados no computador;

4 de 8 Localize e remova o plugin do seu banco de todos os navegadores que você utiliza — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Localize e remova o plugin do seu banco de todos os navegadores que você utiliza — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

Passo 2. Abra o Painel de Controle e localize o Warsaw na lista de aplicativos instalados;

5 de 8 Localize o aplicativo e inicie para iniciar a desinstalação — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Localize o aplicativo e inicie para iniciar a desinstalação — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

Passo 3. Selecione o Warsaw e dê início ao processo de desinstalação;

6 de 8 Aguarde o processo de desinstalação ser concluído — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Aguarde o processo de desinstalação ser concluído — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

Passo 4. Espere a instalação ser concluída e reinicie o seu computador;

7 de 8 Depois que a desinstalação for concluída, reinicie o computador — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Depois que a desinstalação for concluída, reinicie o computador — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

Passo 5. Consulte novamente a lista de aplicativos instalados na máquina para verificar se o Warsaw foi removido.

8 de 8 Depois de reiniciar, verifique se o Warsaw não foi reinstalado automaticamente — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Depois de reiniciar, verifique se o Warsaw não foi reinstalado automaticamente — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

O Warsaw voltou! Como remover definitivamente?

Como os sistemas usados pelos bancos variam, pode ser que a sua versão do Warsaw seja mais persistente. Se o passo a passo não teve efeito e, após reiniciar o computador, o aplicativo se reinstalou sozinho, há uma alternativa que certamente vai remover o programa.

De acordo com as instruções da GAS Tecnologia, responsável pelo Warsaw, é possível entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente do seu banco e solicitar instruções para remover o programa. Você receberá um endereço de Internet e um código específico para realizar a remoção definitiva do Warsaw no PC. Dependendo do banco, o processo pode demorar até algumas horas. Em todo caso, a instituição saberá orientá-lo.

