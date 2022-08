Palmeiras x Atlético-MG ao vivo: onde assistir ao jogo da Libertadores

Palmeiras e Atlético-MG fazem, às 21h30 desta quarta-feira (10), o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América 2022. O confronto, que acontece no estádio Allianz Parque, tem transmissão ao vivo na página da Conmebol Libertadores no Facebook Watch. Na partida de ida, os times empataram pelo placar de 2 a 2. Confira, no tutorial abaixo, como assistir a Palmeiras x Atlético-MG pelo PC ou aplicativo para celulares Android ou iPhone ( iOS ). Outra opção é acompanhar a transmissão online em uma smart TV ou pela Apple TV .

1 de 8 Palmeiras x Atlético-MG ao vivo: partida pela Libertadores 2022 tem transmissão pelo Facebook Watch — Foto: Divulgação/Conmebol Palmeiras x Atlético-MG ao vivo: partida pela Libertadores 2022 tem transmissão pelo Facebook Watch — Foto: Divulgação/Conmebol

Palmeiras x Atlético-MG ao vivo: como assistir à Copa Libertadores 2022 pelo PC

Passo 1. Para ver o jogo do Palmeiras contra o Atlético-MG pela Libertadores 2022 ao vivo e online, abra a página do Facebook na web. Na tela inicial, dê um clique no campo de pesquisa, localizado no canto superior esquerdo, e digite "Conmebol". Então, pressione a tecla "Enter" no teclado;

2 de 8 Público pode acompanhar Palmeiras x Atlético-MG após fazer busca pelo termo "Conmebol" no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Público pode acompanhar Palmeiras x Atlético-MG após fazer busca pelo termo "Conmebol" no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nos resultados da busca, escolha "CONMEBOL Libertadores" para acessar a página da transmissão do jogo de hoje;

3 de 8 É preciso selecionar resultado correto para acompanhar jogo do Palmeiras contra o Atlético-MG — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade É preciso selecionar resultado correto para acompanhar jogo do Palmeiras contra o Atlético-MG — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na próxima página, clique na aba "Mais" para visualizar novas opções. Feito isso, selecione a seção de "Eventos" para acessar a página com as próximas transmissões de jogos ao vivo disponíveis;

4 de 8 Dentro da seção "Eventos", torcedor pode acessar a lista com os jogos ao vivo da Libertadores na página da Conmebol no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Dentro da seção "Eventos", torcedor pode acessar a lista com os jogos ao vivo da Libertadores na página da Conmebol no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Dentro de "Próximos eventos", ache o duelo "Palmeiras x Atlético-MG". Feito isso, clique no botão "Tenho interesse", abaixo do nome do jogo. Assim, você será lembrado pelo Facebook quando a transmissão ao vivo iniciar.

5 de 8 Espectador deve marcar lembrete no Facebook para ser lembrado de assistir ao jogo do Palmeiras pela Libertadores 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Espectador deve marcar lembrete no Facebook para ser lembrado de assistir ao jogo do Palmeiras pela Libertadores 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Palmeiras x Atlético-MG ao vivo: como assistir à Copa Libertadores 2022 pelo celular

Passo 1. Para acompanhar Palmeiras x Atlético-MG hoje ao vivo no celular, acesse o aplicativo do Facebook. Na primeira tela, toque no ícone da lupa, localizado no canto superior direito, para fazer uma nova pesquisa. Agora, digite "Conmebol" e toque no botão de pesquisar no teclado do celular;

6 de 8 Palmeiras vs Atlético-MG pelas quartas de final da Libertadores 2022 tem transmissão no app do Facebook para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Palmeiras vs Atlético-MG pelas quartas de final da Libertadores 2022 tem transmissão no app do Facebook para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nos resultados mostrados, dentro da aba "Páginas", selecione "CONMEBOL Libertadores". Na página seguinte, vá na aba "Eventos" para acessar a lista com as próximas transmissões ao vivo de jogos da Libertadores;

7 de 8 Transmissão de Palmeiras x Atlético-MG é exibida dentro da seção de eventos da página da Conmebol Libertadores — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Transmissão de Palmeiras x Atlético-MG é exibida dentro da seção de eventos da página da Conmebol Libertadores — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Caso o jogo do Palmeiras não apareça na seção "Próximos eventos", toque no botão “VER TUDO” para visualizar mais jogos. Ao encontrar o jogo "Palmeiras x Atlético-MG", toque no ícone em formato de estrela para ativar um lembrete. Assim, você receberá uma notificação do Facebook quando a transmissão pré-jogo ao vivo for iniciada.

8 de 8 Torcedor deve selecionar para ser lembrado do início da partida de hoje no Facebook Watch — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Torcedor deve selecionar para ser lembrado do início da partida de hoje no Facebook Watch — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Aproveite as dicas deste tutorial e saiba como assistir, ao vivo e online, a partida entre Palmeiras e Atlético-MG pelas quartas de final da Copa Libertadores 2022.

