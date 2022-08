Palmeiras x Goiás ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Palmeiras e Goiás se enfrentam, às 16h (horário de Brasília) deste domingo (7), em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022, no estádio Allianz Parque. O duelo será transmitido ao vivo e online no Globoplay, que replica o sinal da TV Globo. O serviço de streaming pode ser acessado gratuitamente no computador e em celulares Android ou iPhone (iOS) por usuários que já possuem cadastro na Conta Globo. Cadastrar-se é simples: basta utilizar e-mail e senha ou importar dados de contas Facebook ou Google. Veja, no tutorial a seguir, como assistir a Palmeiras x Goiás pelo Brasileirão 2022 no Globoplay.