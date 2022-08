Qual foi o primeiro app que você baixou no celular? Descubra com truque

Descobrir qual foi o primeiro app do celular é algo curioso e muito simples de ser feito. É possível realizar essa busca diretamente nas lojas oficiais, como Google Play Store, do Android, e App Store, do iPhone (iOS). Isso porque os serviços mantêm o registro dos aplicativos baixados em seu dispositivo desde o momento em que você abriu sua conta, dando acesso ao histórico de downloads. Assim, além de saber qual o primeiro app, usuários podem ter uma ideia dos próprios hábitos de utilização do smartphone a partir dessas informações. A seguir, veja como descobrir qual foi o primeiro aplicativo instalado no seu celular.