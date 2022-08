Rio Gastronomia 2022: veja programação e como comprar ingressos

O Rio Gastronomia 2022 acontece entre os dias 11 a 14 e 18 a 21 de agosto, no Jockey Club Brasileiro. A 12ª edição do maior evento de gastronomia do país conta com shows de Elba Ramalho e Frejat, e aulas de culinária com chefs renomados do país, como Janaína Rueda e Emerson Kim. O festival ainda oferece atrações como roda gigante e oficinas infantis. Os ingressos vão de R$ 25 a R$ 70 e já estão à venda pelo site Ingresso Certo. A seguir, confira a programação do Rio Gastronomia 2022 e veja como comprar ingressos online para o evento.