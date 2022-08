Rock in Rio 2022: como comprar ingressos em venda extraordinária

O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11 de setembro, no Parque Olímpico, Barra da Tijuca). Entre as atrações confirmadas estão Iron Maiden, Coldplay, Justin Bieber, Post Malone, Dua Lipa e Guns n' Roses. O valor do ingresso é R$ 625. Estudantes, menores de 21 anos, maiores de 60 anos e demais cidadãos com direito à meia-entrada podem comprar o Rock in Rio Card pela metade do preço – R$ 312,50. Para ajudar você a aproveitar a última chance de garantir um lugar na Cidade do Rock, o TechTudo explica como aproveitar a venda de ingressos extraordinária do Rock in Rio 2022 e como comprar os bilhetes. Confira a seguir.