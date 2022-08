São Paulo x Flamengo ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

São Paulo e Flamengo se enfrentam, às 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (24), no primeiro jogo da fase semifinal da Copa do Brasil 2022, no estádio Morumbi. A partida será transmitida ao vivo no Globoplay, que replica o sinal da TV Globo. Usuários cadastrados na Conta Globo podem acessar a plataforma de streaming gratuitamente no PC e em celulares Android ou iPhone (iOS). Quem não tem cadastro pode fazê-lo de forma simples, usando e-mail e senha ou importando dados de contas Facebook ou Google. Veja, no tutorial a seguir, como assistir ao clássico entre São Paulo e Flamengo pela Copa do Brasil 2022 no Globoplay.