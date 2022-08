Seu PC não liga mais? Confira possíveis causas e como resolver

Se o seu PC não liga mais, algumas dicas podem te ajudar a resolver o problema. Só quem passou por isso sabe o desespero que é quando o computador não liga, não inicia ou não dá vídeo. Geralmente, componentes com defeito estão entre as principais causas do bug.

É necessário verificar a fonte, placa-mãe, processador e placa de vídeo, por exemplo, para descobrir qual é a origem da falha. Para tentar te ajudar a solucionar esse problema, o TechTudo preparou um guia com possíveis causas e também soluções para consertar um PC com Windows que não liga mais. Confira a seguir.

1. Fonte

O computador não dá nem sinal ao apertar o botão power? É muito provável que seja algum problema com a fonte. Como é peça responsável por repassar energia segura aos componentes, qualquer problema com ela e o PC pode não ligar.

A solução não tem muito mistério. Antes de tudo, certifique-se de que o problema não é na parte elétrica da sua casa ou no estabilizador. Depois, faça um teste com a mesma fonte em outro computador. Se o PC de teste não funcionar, já sabemos qual é o problema. Agora é só trocar a peça, de preferência por um modelo de qualidade. Vale conferir a lista com algumas das fontes com melhor custo-benefício do Brasil.

A fonte Corsair aprenseta funcionamento silencioso — Foto: Reprodução/Amazon

2. Placa-mãe

Assim como a fonte, o computador pode não ligar devido à problema na placa-mãe. Em algumas ocasiões, a luz de power do PC acende, mas nada acontece. Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente, principalmente o de alimentação da placa mãe e o do processador. Olhe com calma e procure algum capacitor estourado ou alguma trilha queimada.

Outro problema pode ser na bateria, já que alguns modelos de placa-mãe não dão boot sem que ela esteja funcionado. O jumper fora do lugar também faz com que o PC não ligue. A bateria é simples e barata, por isso basta substituí-la. O jumper também, por isso é só verificar se está no lugar correto. Se encontrar algum sinal de queimado, não tem jeito. Será necessário investir em outra placa-mãe.

Placa-mãe com defeito pode ser causa de PC não ligar — Foto: Itair Siqueira/TechTudo

3. Processador

Processador com problema é igual a computador morto. Um dos sinais mais importantes de CPU com defeito é o cooler. Se ao ligar o PC, o sinal de power está ok, mas a ventoinha do cooler não está girando pode ser um indício de defeito no processador.

Você pode efetuar outros testes, como verificar se o processador está esquentando para saber se ele está recebendo energia e observar se há algum problema no slot. Resetar a bios também pode tirar a limpo. Se nada der certo, segue a mesma dica da fonte. Antes de comprar outro, vale testar em outra máquina. Se não funcionar, é hora de substituir.

Verifique se há alguma alteração na pinagem do processador — Foto: Adriano Hamaguchi/TechTudo

4. Placa de vídeo

O computador liga, mas não aparece nada na tela? A placa de vídeo pode ser a grande responsável. Um teste fácil e rápido é verificar se o cooler está girando. Se não estiver, é sinal de problema.

O cooler está girando, mas mesmo assim não liga? Não tem jeito a não ser fazer uma bateria de testes. Para saber se não é problema no slot, teste outra placa de vídeo. Para descobrir se não é o monitor, conecte outro monitor. Para ter certeza de que não é o cabo de vídeo, use outro. Também teste a placa em outro PC.

Placa de vídeo GeForce RTX 3050 é baseada na arquitetura Ampere, de 7 nanômetros — Foto: Divulgação/Nvidia

Se nada deu certo e você não tem grana – ou não quer – comprar outra placa de vídeo, ainda é possível recorrer a vga onboard da placa-mãe. Agora, se você quer aproveitar a perda para fazer um upgrade, vale dar uma olhada na lista de placa de vídeo boa e barata: 7 opções a partir de R$ 783 e as diferenças.