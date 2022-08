Simulador de urna eletrônica do TSE treina eleitor para votação; saiba usar

O simulador de urna eletrônica oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) permite treinar para a votação nas Eleições 2022. Em uma página especial, ó orgão exibe uma urna digital em que é possível simular os votos com todos os botões e sons característicos do equipamento convencional. O usuário pode fazer a simulação usando números de candidatos fictícios oferecidos pelo TSE para saber como votar nos cargos de deputados federal e estadual, senador, governador e presidente. Confira, a seguir, como usar o simulador de votação na urna eletrônica do TSE para as Eleições 2022.