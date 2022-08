Som do HDMI não sai na TV? Veja como passar o áudio do notebook para TV

Se o som do HDMI não sai na TV, é possível seguir algumas dicas para passar o áudio do notebook para a televisão. O HDMI transmite vídeo em alta qualidade junto com o som, tudo no mesmo cabo, e pode ser prático para espelhar a tela do computador na TV. Com isso, é possível assistir aos seus filmes e séries favoritos, além de mostrar fotos para a família e navegar em redes sociais na telona.