Spotify Premium está grátis por 3 meses para novos usuários; saiba resgatar

O Spotify está oferecendo três meses grátis de plano premium para novos usuários. A oferta vale para as assinaturas Individual e Universitário e está ativa até dia 11 de setembro. Os planos Duo e Família oferecem um mês de gratuidade. Entretanto, só pode usufruir dos meses grátis quem nunca assinou o serviço de streaming. Depois do período promocional, cada um dos quatro planos do aplicativo terá seu valor integral cobrado normalmente. Vale ressaltar que o usuário não é obrigado a continuar com o plano ao término da oferta; basta cancelá-lo e usar o serviço sem os benefícios da assinatura.