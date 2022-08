Superlua de Esturjão: como ver a última do ano ao vivo no YouTube

A Superlua de Esturjão, que é apontada por especialistas como a última Superlua de 2022, acontece na noite desta quinta-feira (11). O fenômeno terá início às 22h35 (horário de Brasília) e poderá ser visto a olho nu de qualquer parte do Brasil - desde que as condições de local e de clima estejam favoráveis. Porém, há uma boa notícia: aqueles que não conseguirem visualizar o evento por causa de chuvas ou outro motivo terão uma alternativa, já que a Superlua será transmitida ao vivo pelo YouTube . Veja, a seguir, o que é a Superlua de Esturjão e como assistir em tempo real.

O que é a Superlua de Esturjão?

O fenômeno da Superlua se dá quando a lua cheia está no perigeu - ou seja, o ponto mais próximo da Terra em sua órbita. Isso faz com que ela apareça no céu 15% maior e 30% mais brilhante. Logo abaixo da Lua, também poderá ser visto Saturno, com aparência de uma grande estrela. O fenômeno poderá ser visto durante toda a noite, até o amanhecer.

A Superlua de Esturjão tem esse nome devido à proximidade com a época em que o peixe esturjão é encontrado em abundância na região dos Grandes Lagos da América do Norte. Esta será a terceira e última Superlua do ano, que já teve a Superlua de Morango e a Superlua dos Cervos. O próximo evento desta natureza, segundo indicam especialistas, deve acontecer somente em 2023.

Como ver a Superlua de Esturjão pela transmissão ao vivo?

Para ver a Superlua com os próprios olhos, não é preciso nenhum equipamento especial, já que o evento poderá ser visualizado a olho nu — desde que haja condições climáticas. Entretanto, aqueles que não conseguirem visualizar o fenômeno devido às más condições do tempo, ou ainda localização não favorável, poderão recorrer a uma transmissão online.

O Observatório Astronômico Bellatrix, com sede na Itália, transmitirá a Superlua de Esturjão ao vivo, a partir das 2h30 (horário de Brasília), pelo canal do YouTube. Para acessar pelo PC, basta entrar no link oficial da transmissão ("https://www.youtube.com/c/GianMasiVirtualTelescope/featured", sem aspas) e, então, dar play. Já para assistir pelo celular, faça o seguinte: