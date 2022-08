Tem como deixar celular Android com aparência de Windows? Aprenda truque

O Computer Launcher, app disponível na Google Play Store, permite transformar a aparência do celular Android em Windows. Com a ferramenta, os ícones da tela inicial são alterados e recebem o formato visto no sistema operacional da Microsoft. Na versão, os aplicativos ficam disponíveis no menu inferior, assim como no desktop. Também é possível personalizar o inicializador com temas e papéis de parede novos, além de poder inserir widgets e criar pastas. O recurso pode servir para adotar um visual diferente e explorar funções de PC no celular.