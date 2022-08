The Killers e Twenty One Pilots: como comprar ingressos para GPWeek em SP

The Killers e Twenty One Pilots anunciaram que vão se apresentar no Brasil durante o festival GPWeek, que acontece no dia 12 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo. Os ingressos já estão à venda pela Internet e podem ser comprados pelo do site Eventim. Os valores variam desde R$ 340, a R$1.990, com direito a meia entrada e pagamento via cartão de crédito. A festa também terá shows das bandas Hot Chip, The Band Camino e Fresno. Confira, a seguir, os valores e como comprar ingressos para o GPWeek em São Paulo.