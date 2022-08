Touchpad do notebook parou de funcionar? Confira dicas para ativar

Se o touchpad do seu notebook parou de funcionar, você pode seguir alguns procedimentos para ativar e resolver a falha. O touchpad é uma opção prática ao mouse, já que permite acessar funções por meio de movimentos em uma superfície sensível ao toque. O recurso normalmente vem incluído no design de notebooks com ativação automática. Caso o touchpad apresente problemas para reconhecer toques, ou pare de funcionar, é possível conferir se o recurso está ligado nas configurações, pelo computador.

Além disso, pode ser necessário atualizar o driver para recuperar as funções em um novo sistema operacional. Veja algumas dicas de como consertar o touchpad no laptop. Confira também uma lista com os atalhos para ativar ou desativar o touchpad das principais marcas do mercado.

Touchpad do notebook não funciona; veja como resolver

Por que nos notebooks o touchpad fica cada dia mais para esquerda? Comente no Fórum do TechTudo!

1. Configurar o touchpad

Primeiro, é importante saber onde ficam as configurações do touchpad o computador com Windows 10. Para encontrar, clique no menu Iniciar do computador e selecione “Configurações”. Em seguida clique no botão de “Dispositivos”.

1 de 10 Acesse as configurações do notebook com Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Acesse as configurações do notebook com Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Na aba lateral da tela de configurações, o usuário encontra a opção “Mouse e touchpad”. Lá é possível selecionar qual o botão deseja usar como principal, ajustes de rolagem de página e mudar o atraso do cursor. Os ajustes feitos no “mouse” são aplicados no touchpad instalado n notebook. Vale lembrar que se você tem o hábito de usar um mouse extra, ele deve ser desplugado antes de iniciar essas configurações, para ser feita a leitura do touchpad.

2 de 10 Acesse as configurações do touchpad no Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Acesse as configurações do touchpad no Windows 10 — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

2. Reativar o touchpad pelo teclado

Muitas vezes o touchpad não quebrou, mas apenas está desabilitado, seja por um toque acidental ou outro acaso. Afinal, às vezes o botão de mudo, ou outra função importante, está ao lado do designado para habilitar ou desabilitar o touchpad, e esbarrões são muito comuns.

Para reativá-lo, é necessário utilizar o teclado do aparelho, pressionando a tecla função (Fn) e um numérico. Ele varia de máquina para máquina, mas em geral possui um touchpad desenhado nele. Abaixo, você confere uma lista com os atalhos referentes às principais marcas do mercado para habilitar ou desabilitar o touchpad.

Atalhos para ativar ou desativar o touchpad Notebooks Mac Fn + F2 Notebooks Acer Fn + F7 Notebooks Toshiba Fn + F9 Notebooks Asus Fn + F3 ou Fn + F7 Notebooks Dell Fn + F3 ou Fn + F7

Caso seu modelo não esteja listado acima e você não tenha achado o botão, procure por uma tecla com um touchpad desenhado. Vale lembrar que alguns aparelhos de certas marcas, como HP, possuem um botão em cima do touchpad para desempenhar essa função e, para ativá-lo, basta dar dois clique nele.

3 de 10 Touchpad das novas versões do Lenovo Yoga — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo Touchpad das novas versões do Lenovo Yoga — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

3. Verificar funcionamento e atualizar o driver

Para verificar se o touchpad está com algum problema, clique no menu Iniciar do computador e busque por Gerenciador de Dispositivos. O mesmo recurso também pode ser acessado via Painel de Controle.

4 de 10 Abra o Gerenciador de Dispositivos no seu computador — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Abra o Gerenciador de Dispositivos no seu computador — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Encontre o item de “Mouse e outros dispositivos apontadores”. Lá o seu touchpad precisa estar indicado na lista. Pode ser que ele apareça como um “mouse compatível”, dependendo do modelo do notebook. Clique no item com o botão direito e selecione “Propriedades”.

5 de 10 Acesse as propriedades do touchpad pelo notebook — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Acesse as propriedades do touchpad pelo notebook — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Será aberta uma nova janela. Note que, no espaço de ”Status do dispositivo”, o usuário pode descobrir se o touchpad está funcionando corretamente ou se foi detectado algum problema. Caso esteja tudo correto e o touchpad ainda não funcione, clique em “Driver” e depois no botão de “Atualizar o driver”.

6 de 10 Inicie a atualização do driver do touchpad — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Inicie a atualização do driver do touchpad — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Selecione o item para buscar o driver automaticamente na rede e aguarde o processo. Caso seja detectada uma nova versão, faça o download e instalação de forma tradicional. Esse update é indicado para quem atualizou o sistema operacional do computador, por exemplo, e precisa de um driver compatível. Se estiver tudo certo, será indicada uma mensagem de que o driver mais recente já está no Windows.

7 de 10 Busque pelo driver atualizado na rede — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Busque pelo driver atualizado na rede — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Se nada disso resolver, talvez seja necessário reinstalar o driver. Para isso, tenha em mãos um mouse auxiliar para executar os comandos. Em seguida, nas propriedades de “Driver” do touchpad, clique no botão “Desinstalar” e confirme em “Ok”. Veja a próxima dica para saber como reinstalar o driver.

8 de 10 Driver do touchpad pode ser baixado no site da fabricante — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Driver do touchpad pode ser baixado no site da fabricante — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

4. Encontrar e instalar o driver

O touchpad nem aparece na lista de ”Gerenciador de Dispositivos”? Então, pode ser que esteja faltando o driver para ele funcionar no Windows. Ele pode ser baixado pelo próprio site da fabricante do notebook, como neste tutorial para modelos da LG. A maior parte das fabricantes oferecem os softwares gratuitamente no site oficial.

9 de 10 Driver do touchpad pode ser baixado no site da fabricante — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Driver do touchpad pode ser baixado no site da fabricante — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Após fazer o download do driver do “Touchpad”, abra o arquivo (usando um mouse auxiliar ou com os controles de teclado). Faça a instalação de forma tradicional avançando as etapas. Ao final, reinicie o computador. Desplugue o mouse externo e confira se o touchpad voltou a funcionar.

10 de 10 Faça a instalação do driver do touchpad no notebook — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Faça a instalação do driver do touchpad no notebook — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

5. Limpeza do touchpad

É possível que o problema na leitura de movimentos ou toques no touchpad sejam causados por sujeira entre os botões ou engorduramento na superfície. Para resolver, desligue o notebook e passe um pano, ou flanela, no touchpad.