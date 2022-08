Tower of Fantasy: como fazer download no Android, iPhone (iOS) e PC

Tower of Fantasy é um novo MMORPG gratuito com estética de anime publicado pela Level Infinite e que promete rivalizar com Genshin Impact nos celulares Android , iPhone ( iOS ) e PC. O game traz um mundo aberto e rico para exploração, de maneira semelhante ao jogo de sucesso da HoYoverse ( miHoYo ), além de um sistema de combate que gira em torno da troca de armas em tempo real. Um dos seus destaques, no entanto, é a possibilidade de encontrar outros jogadores a qualquer momento e a presença de um modo PvP para colocar as habilidades à prova em combates intensos.

Além disso, Tower of Fantasy também conta com um sistema de gacha através do qual os jogadores podem garantir grandes recompensas, incluindo as chamadas armas SSR e seus simulacros, que mudam a aparência do personagem principal. Nas linhas a seguir, o TechTudo explica como baixar e instalar Tower of Fantasy no Windows, Android e iOS. Confira:

Grátis para jogar, Tower of Fantasy tem mais de quatro milhões de pré-registros e promete rivalizar com Genshin Impact

Como instalar no PC

Passo 1. Acesse o site oficial de Tower of Fantasy (https://www.toweroffantasy-global.com/) e clique no ícone do Windows para iniciar o download;

Passo 2. Abra o inicializador, selecione o local de instalação e clique em "Install" para iniciar o processo;

Passo 3. Após o aplicativo indicar que o download foi concluído, clique em "Launch" para iniciar o cliente do jogo;

Passo 4. Preencha os campos requisitados com seu login e senha, e selecione "Login". Caso ainda não tenha uma conta, basta clicar em "Registrar";

Passo 5. Dentro do cliente de Tower of Fantasy, clique no botão amarelo "Download" para baixar os últimos arquivos de atualização;

Passo 6. Após abrir o jogo, basta selecionar o servidor desejado e começar a jornada.

Como instalar no Android

Passo 1. Na tela inicial do celular, localize o ícone da Play Store e clique para abrir a loja de aplicativos oficial da Google;

Passo 2. Na barra de busca no canto superior da tela, procure por "Tower of Fantasy" e clique em "Instalar" na página do aplicativo para iniciar o download;

Passo 3. Após o término do download, clique no botão verde "Jogar" para iniciar o aplicativo;

Passo 4. Na tela de login, preencha com os campos requisitados para acessar a conta. Caso ainda não tenha se registrado, basta acessar "Criar conta já" e preencher o formulário.

Como instalar no iPhone (iOS)

Passo 1. Acesse a App Store do seu dispositivo e, na barra de busca, procure por "Tower of Fantasy";

Passo 2. Na página oficial do jogo, clique no botão azul "Obter" e confirme com o Botão Lateral para dar início ao download;

Passo 3. Na sequência, um ícone de carregamento surgirá no local do botão. Espere o download chegar ao fim e clique em "Abrir" para iniciar o jogo.

