Truque 'ressuscita' Internet Explorer no Windows 11; aprenda

Após quase 27 anos de existência, o Internet Explorer foi oficialmente descontinuado pela Microsoft em junho deste ano. Apesar disso, graças a um truque simples, ainda é possível rodar o navegador no Windows 11. Descoberto pelo usuário do Twitter @XenoPanther, o recurso funciona por meio de um link presente nas configurações do sistema operacional, tornando possível "ressuscitar" o IE11, que não pode mais ser baixado no Windows 10 ou 11. Confira, a seguir, como reativar o Internet Explorer no sistema operacional do seu computador.