Uber expande modalidade para agendar corridas; veja como funciona

O Uber está expandindo para São Paulo a modalidade Reserve, que permite agendar corridas. O serviço havia sido implantado inicialmente no mês de março, na cidade de Curitiba, e depois chegou a Brasília e Porto Alegre. Com o recurso, é possível solicitar uma viagem com antecedência de 30 dias, mediante pagamento de uma taxa de reserva, para que o motorista esteja no local combinado na hora marcada - o que proporciona mais controle sobre as viagens feitas pelo app e pode ser útil para dia de eventos e/ou reuniões importantes.