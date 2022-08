Valorant em manutenção? Saiba verificar quando o jogo volta ao ar

Valorant , da Riot Games , pode ficar fora do ar em determinadas ocasiões. Tal indisponibilidade ocasional é comum na maior parte dos games online. Em geral, os serviços do FPS são desabilitados para a execução de manutenções com o objetivo de realizar atualizações e mudanças de temporada. Para se comunicar com os jogadores sobre situações do tipo, a fabricante disponibiliza informações em um portal para explicar o que levou ao ocorrido e para destacar a previsão de retorno. Confira, a seguir, como acessar o site com o server status dos jogos da Riot e descobrir quando o jogo volta a funcionar.

Veja como verificar as razões da indisponibilidade do Valorant — Foto: Divulgação/Riot Games

O que pode ser?

As atualizações são as principais razões para o Valorant entrar em manutenção. Para lançar mais conteúdo para o jogo, a Riot Games deixa o jogo indisponível por um curto período até que as novidades já estejam presentes no FPS. Vale destacar que também há manutenções para correção de bugs e outros tipos de problemas técnicos. Em muitos destes casos, são desabilitadas somente as filas competitivas, enquanto os demais modos de jogo permanecem disponíveis.

Lembrando que determinados erros não são causados pela interrupção nos serviços, mas sim por conta de algum problema em seu computador ou Internet. Há soluções simples, como reiniciar o jogo ou desativar o firewall, para certos problemas, mas caso tenha dificuldades em resolver, basta acessar a página de suporte da Riot Games (support-valorant.riotgames.com/hc/pt-br) e procurar por ajuda.

Como descobrir?

Para saber se há uma manutenção ou não, você pode acompanhar as redes sociais do Valorant, como o Twitter, e verificar as últimas mensagens. Há também portais de terceiros, como o Down Detector, que podem dar a resposta que você precisa. Porém, a principal solução está na página de status de serviço da Riot Games, que engloba todos os jogos da empresa e mostra a previsão de volta ao normal dos serviços. Veja como verificar:

Passo 1. Acesse o portal (https://status.riotgames.com/?locale=pt_BR) e selecione o seu idioma.

Página inicial do status de serviço da Riot Games — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 2. Vá até a parte inferior da página e clique em "Valorant".

Todos os jogos da Riot Games podem ser verificados no portal — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 3. Escolha seu servidor para seguir com a verificação.

Escolha o servidor para prosseguir — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 4. Leia as últimas mensagens. No exemplo da foto a seguir, é possível ver que, recentemente, as filas competitivas foram fechadas e que o jogo ficará indisponível em uma data específica para que uma atualização seja implementada.