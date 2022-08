Volt.fm: como descobrir artistas e músicas mais ouvidos no Spotify

Usuários do Spotify podem checar estatísticas de músicas, artistas e gêneros mais escutados através da plataforma Volt.fm. Além desses dados, o site traz informações curiosas sobre o repertório musical de cada pessoa, como as faixas mais antigas e a mais recentes escutadas. Ainda, também é possível conferir rankings, criar playlists com as canções mais reproduzidas e compartilhar as informações com amigos pelas redes sociais de forma gratuita. Confira, a seguir, como usar o Volt.fm e descobrir métricas musicais no Spotify pelo celular.

1 de 8 Volt.fm traz rankings e estatísticas de músicas, artistas e gêneros mais escutados pelos usuários no Spotify; descubra o seu — Foto: Raisa Capela/TechTudo Volt.fm traz rankings e estatísticas de músicas, artistas e gêneros mais escutados pelos usuários no Spotify; descubra o seu — Foto: Raisa Capela/TechTudo

Como checar suas estatísticas musicais do Spotify com o Volt.fm

Passo 1. Entre no site do Volt.fm ("https://volt.fm/") e toque em "Sign in with Spotify" para sincronizar os serviços. Em seguida, aperte em "Aceito" para autorizar o acesso do Volt.fm à sua conta;

2 de 8 Para acessar os serviços do Volt.fm, é preciso fazer o login com as credenciais do Spotify — Foto: Reprodução/Raisa Capela Para acessar os serviços do Volt.fm, é preciso fazer o login com as credenciais do Spotify — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 2. Ao rolar a tela, o Volt.fm mostra os gêneros musicais mais escutados pelo usuário no Spotify. Pressione em "See all" para visualizar a lista e, em seguida, aperte em "All time" para ver o ranking dos gêneros mais ouvidos desde que começou a usar o serviço de streaming. Também é possível checar a lista dos últimos seis meses e quatro semanas;

3 de 8 Volt.fm mostra os gêneros mais escutados no Spotify; descubra quais são os seus — Foto: Reprodução/Raisa Capela Volt.fm mostra os gêneros mais escutados no Spotify; descubra quais são os seus — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 3. Ao rolar a tela, o Volt.fm mostra outras estatísticas. Em "Top Artists", é possível ver a lista de artistas mais escutados no Spotify. Ao tocar em "All time", "6 Months" ou "4 Weeks", é possível ver a lista de todos os tempos, nos últimos seis meses ou das últimas quatro semanas;

4 de 8 Veja os artistas mais escutados no sua conta do Spotify — Foto: Reprodução/Raisa Veja os artistas mais escutados no sua conta do Spotify — Foto: Reprodução/Raisa

Passo 4. Caso queira, é possível compartilhar a lista em redes sociais. Para isso, vá até o botão "Share". Então, com o download concluído, toque em "Abrir". Em seguida, aperte no ícone de compartilhamento e selecione a rede social em que deseja publicar a lista;

5 de 8 Estatísticas do Spotify podem ser compartilhadas nas redes sociais dos usuários — Foto: Reprodução/Raisa Capela Estatísticas do Spotify podem ser compartilhadas nas redes sociais dos usuários — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 5. Abaixo dos artistas mais escutados, o Volt.fm exibe a lista com as canções mais escutadas no Spotify. Assim como nas outras categorias, é possível definir períodos para visualizar os rankings - "All time", "6 months" e "4 weeks". Além disso, ao tocar em "Save as Playlist", as músicas mais ouvidas são incluídas dentro de uma nova playlist no Spotify;

6 de 8 Ao pressionar em "Save as playlist" , as faixas mais escutadas pelos usuários são transformadas em uma playlist no Spotify — Foto: Reprodução/Raisa Capela Ao pressionar em "Save as playlist" , as faixas mais escutadas pelos usuários são transformadas em uma playlist no Spotify — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 6. Após exibir os rankings, o Volt.fm apresenta algumas análises sobre todo o repertório musical do usuário - por exemplo, se são canções mais animadas, descontraídas, acústicas, instrumentais, entre outros. Em seguida, o site mostra se o conjunto das músicas escutadas são muito populares ou não, indicando, inclusive, a canção mais popular do seu repertório e a menos tocada. Ainda, em " By Release Date", o Volt.fm mostra um gráfico das canções por data de lançamento;

7 de 8 As análises apresentam diversas informações curiosas sobre o repertório musical dos usuários — Foto: Reprodução/Raisa Capela As análises apresentam diversas informações curiosas sobre o repertório musical dos usuários — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Passo 7. Veja a música mais atual e antiga (por data de lançamento da faixa) que escutou no Spotify. Em seguida, saiba qual é a canção mais longa e curta do seu repertório musical.

8 de 8 Usuários podem saber a música mais antiga e recente que ouviu no Spotify — Foto: Reprodução/Raisa Capela Usuários podem saber a música mais antiga e recente que ouviu no Spotify — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Pronto! Aproveite para acessar o Volt.Fm e descobrir quais são os seus artistas e músicas mais ouvidos do Spotify.

Veja também: Como colocar música do Spotify no Instagram