Waze ganha nova voz para usar no app; veja como ativar

O Waze anunciou a chegada de uma nova voz em português para a navegação no app. A nova opção é chamada de “João” e usa uma voz masculina para orientar o usuário no trânsito. O lançamento foi feito no último domingo (14) e já está disponível para celulares Android e iPhone (iOS) que tenham a versão atualizada do aplicativo, e é agora a voz padrão para novos usuários. A voz padrão anterior, chamada de “Alessandra”, continua disponível por meio do menu de configurações.