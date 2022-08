WhatsApp: como sair de grupos sem ninguém ver

Passo 2. O update fará a configuração dos grupos de maneira automática. Após a atualização, acesse uma conversa e toque no nome do grupo para abrir as configurações;

Acesse as configurações do grupo para sair da conversa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Desça a tela e toque em “Sair do grupo”. Depois, confirme a ação em “Sair do grupo”. A opção é padrão no WhatsApp após atualização; por isso, agora, ao sair de um chat em conjunto, automaticamente apenas os administradores serão notificados. Até o momento, não é possível alterar essa configuração. Mas, vale lembrar, os participantes do grupo ainda terão acesso à lista de membros - desse modo, poderão ainda descobrir se você deixou a conversa ou não.