WhatsApp: como trocar o som das notificações no Android

Colocar som de notificação personalizado no WhatsApp é um procedimento simples de ser feito. Usando um recurso nativo do app mensageiro, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), é possível colocar áudios específicos nos alertas de contatos e grupos. Além disso, também é permitido personalizar as notificações de mais formas, como ao ativar vibração, disparo do flash e até pop-up no celular. As preferências podem ser alteradas a partir das configurações do aplicativo. Veja, a seguir, como trocar o som das notificações do WhatsApp no Android.