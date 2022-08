Word grátis: veja quatro formas de baixar versões gratuitas do editor

Usar o Word de graça é o desejo de muitos usuários que não conseguem arcar com os custos de uma licença do Pacote Office ou de uma assinatura do Microsoft 365, cujo plano mais popular custa R$ 359 ao ano. A boa notícia é que é possível acessar versões gratuitas do editor de texto no computador e no celular. Os usuários podem recorrer ao aplicativo Word Mobile para Windows , ao Office Online e também ao app do Microsoft Office para celulares Android e iPhone ( iOS ), por exemplo. Outra opção é testar o Microsoft 365 grátis por um mês. A seguir, veja quatro formas de baixar o Word de graça.

LEIA TAMBÉM: veja oito rivais do Word para baixar de graça no computador

1 de 43 Microsoft Word — Foto: Carolina Ochsendorf/TechTudo Microsoft Word — Foto: Carolina Ochsendorf/TechTudo

1. Word Mobile para Windows

O Word Mobile é a nova versão do antigo Word Viewer, programa que possibilitava abrir qualquer arquivo DOCX sem ter a versão completa do Office. É possível instalar o Word Mobile em qualquer laptop, desktop, tablet ou smartphone. Porém, caso o usuário possua uma tela maior que 10,1 polegadas, é preciso ter uma assinatura do Microsoft Office 365 para utilizar o programa.

Passo 1. Acesse o site "https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/free-office-online-for-the-web" (sem aspas) e clique em "Entrar" para para acessar sua conta Microsoft. Caso ainda não tenha uma, clique em "Inscrever-se gratuitamente";

2 de 43 Faça login ou crie uma conta no Microsoft — Foto: Reprodução/Juliana Campos Faça login ou crie uma conta no Microsoft — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 2. Para criar uma conta, informe o endereço de e-mail de sua preferência. Também é possível utilizar um número de celular ou obter um novo endereço de e-mail. Em seguida, clique em "Próximo";

3 de 43 Crie uma conta na Microsoft informando um e-mail ou número de celular — Foto: Reprodução/Juliana Campos Crie uma conta na Microsoft informando um e-mail ou número de celular — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 3. Escolha uma senha para login e prossiga em "Próximo". Nesta etapa também é possível definir se você gostaria de receber atualizações sobre os serviços da Microsoft;

4 de 43 Cadastre uma senha para fazer o login na Microsoft — Foto: Reprodução/Juliana Campos Cadastre uma senha para fazer o login na Microsoft — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 4. Uma nova tela será aberta informando que será feita uma verificação para garantir que você não é um robô. Siga em "Próximo";

5 de 43 Clique em "Próximo" para dar seguimento ao cadastro na Microsoft — Foto: Reprodução/Juliana Campos Clique em "Próximo" para dar seguimento ao cadastro na Microsoft — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 5. Resolva o enigma proposto. No exemplo ilustrado, a imagem correta é a última. Basta clicar sobre ela;

6 de 43 Resolva o enigma proposto pela Microsoft — Foto: Reprodução/Juliana Campos Resolva o enigma proposto pela Microsoft — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 6. Informe sua data de nascimento e país de origem e continue em "Próximo";

7 de 43 Informe seus dados pessoais para se cadastrar na Microsoft — Foto: Reprodução/Juliana Campos Informe seus dados pessoais para se cadastrar na Microsoft — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 7. Verifique se a data de nascimento informada está correta. Caso não, clique em "Voltar" e corrija a informação. Caso contrário, selecione "Próximo";

8 de 43 Confira se sua data de nascimento está correta — Foto: Reprodução/Juliana Campos Confira se sua data de nascimento está correta — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 8. Para proteger sua conta, informe um e-mail ou número de telefone alternativo. Prossiga em "Próximo";

9 de 43 Proteja sua conta informando um e-mail ou telefone alternativo — Foto: Reprodução/Juliana Campos Proteja sua conta informando um e-mail ou telefone alternativo — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 9. Abra seu e-mail alternativo, encontre a mensagem da Microsoft na caixa de entrada e copie o código de segurança;

10 de 43 Copie o código de segurança recebido por e-mail — Foto: Reprodução/Juliana Campos Copie o código de segurança recebido por e-mail — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 10. Cole o código de segurança no campo indicado e selecione "Próximo" para finalizar sua inscrição;

11 de 43 Adicione o código de verificação no campo indicado — Foto: Reprodução/Juliana Campos Adicione o código de verificação no campo indicado — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 11. Feito o cadastro, acesse novamente o link "https://apps.microsoft.com/store/detail/word-mobile/9WZDNCRFJB9S?hl=pt-br&gl=BR" (sem aspas) e clique em "Get in Store app";

12 de 43 Baixe o Word Mobile no seu computador Windows — Foto: Reprodução/Juliana Campos Baixe o Word Mobile no seu computador Windows — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 12. Clique em "Adquirir" e aguarde o download do programa;

13 de 43 Clique em "Adquirir" para dar início ao download — Foto: Reprodução/Juliana Campos Clique em "Adquirir" para dar início ao download — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 13. A opção "Abrir" aparecerá quando o programa terminar de ser baixado. Clique sobre ela;

14 de 43 Clique em "Abrir" para dar início ao programa — Foto: Reprodução/Juliana Campos Clique em "Abrir" para dar início ao programa — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 14. O programa será aberto, e imagens instrutivas aparecerão. Clique sobre a seta para pular as instruções;

15 de 43 Clique sobre as setas para avançar — Foto: Reprodução/Juliana Campos Clique sobre as setas para avançar — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 15. Escolha uma opção de conta para fazer login no aplicativo. No exemplo ilustrado, foi utilizada a opção "Conta Pessoal da Microsoft";

16 de 43 Clique na melhor opção de conta que se encaixa com você — Foto: Reprodução/Juliana Campos Clique na melhor opção de conta que se encaixa com você — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 16. Informe seu e-mail da Microsoft e clique em "Próximo";

17 de 43 Insira seu e-mail de login na Microsoft — Foto: Reprodução/Juliana Campos Insira seu e-mail de login na Microsoft — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 17. Insira sua senha para login e avance em "Entrar";

18 de 43 Informe sua senha para completar o login na Microsoft — Foto: Reprodução/Juliana Campos Informe sua senha para completar o login na Microsoft — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 18. Prossiga em "Próximo";

19 de 43 Clique em "Próximo" para acessar sua conta — Foto: Reprodução/Juliana Campos Clique em "Próximo" para acessar sua conta — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 19. Clique em "Comece a usar o Word (somente leitura)" para ter acesso ao aplicativo;

20 de 43 Login no Word Mobile para Windows concluído — Foto: Reprodução/Juliana Campos Login no Word Mobile para Windows concluído — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 20. Pronto. Agora é só usufruir do Word Mobile para Windows.

21 de 43 Página inicial do Word Mobile — Foto: Reprodução/Juliana Campos Página inicial do Word Mobile — Foto: Reprodução/Juliana Campos

2. Office Online

Outra opção para quem quer usar o Word de graça é o Office Online. O recurso permite que o usuário acesse seus documentos em qualquer lugar, desde que haja conexão com a Internet, por meio do OneDrive, que disponibiliza 5 GB de armazenamento gratuito. Além disso, o Office Online é fiel à formatação do Microsoft Word e salva automaticamente os trabalhos. É possível, ainda, compartilhar documentos com outras pessoas e editá-los colaborativamente, assim como ocorre no Google Docs.

Passo 1. Acesse o link "https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/free-office-online-for-the-web" (sem aspas) e faça login na sua conta Microsoft clicando em "Entrar";

22 de 43 Entre na sua conta Microsoft — Foto: Reprodução/Juliana Campos Entre na sua conta Microsoft — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 2. Informe seu e-mail, telefone ou Skype e prossiga em "Avançar";

23 de 43 Inclua seu endereço de e-mail da Microsoft — Foto: Reprodução/Juliana Campos Inclua seu endereço de e-mail da Microsoft — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 4. Digite a senha e clique em "Entrar";

24 de 43 Complete o login ao informar a senha — Foto: Reprodução/Juliana Campos Complete o login ao informar a senha — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 5. Pronto. Você já possui acesso ao Pacote Office Online. Basta escolher qual ferramenta deseja usar e clicar sobre ela.

25 de 43 Página inicial do Office Online — Foto: Reprodução/Juliana Campos Página inicial do Office Online — Foto: Reprodução/Juliana Campos

3. Microsoft Office para Android e iOS

Para ter o Word de graça em celulares Android e iPhone (iOS), basta baixar o aplicativo do Office para os respectivos sistemas. O app dá acesso não apenas ao Word, como também ao Excel, PowerPoint e Formulários.

Passo 1. Abra a loja de aplicativos do seu celular (Google Play Store ou App Store) e toque no ícone de lupa. Digite "Microsoft Office: Edit & Share", no caso do Android, ou "Microsoft Office", no caso do iOS, e toque em "Buscar". No exemplo ilustrado, as imagens são de um iPhone;

26 de 43 Busque por "Microsoft Office" no seu aparelho iOS — Foto: Reprodução/Juliana Campos Busque por "Microsoft Office" no seu aparelho iOS — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 2. Selecione "Obter" para baixar o aplicativo no seu celular. Insira seu Touch ID ou senha para instalar e aguarde o download;

27 de 43 Insira seu Touch ID ou senha para instalar o aplicativo — Foto: Reprodução/Juliana Campos Insira seu Touch ID ou senha para instalar o aplicativo — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 3. Clique em "Abrir" para ter acesso ao aplicativo Microsoft Office. Selecione "Introdução" para pular as informações sobre o aplicativo;

28 de 43 Clique em "Abrir" para ter acesso ao aplicativo — Foto: Reprodução/Juliana Campos Clique em "Abrir" para ter acesso ao aplicativo — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 4. Toque em "Avançar" para ler os termos de privacidade e em "Aceitar" para concordar com os termos de uso;

29 de 43 Concorde com os termos de privacidade e de uso — Foto: Reprodução/Juliana Campos Concorde com os termos de privacidade e de uso — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 5. Selecione "Ok". Em seguida, caso queira ativar as notificações do aplicativo, pressione "Ativar". Caso contrário, escolha "Agora Não";

30 de 43 Configure as notificações do aplicativo — Foto: Reprodução/Juliana Campos Configure as notificações do aplicativo — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 6. É possível iniciar o teste gratuito da plataforma ao tocar em "Iniciar avaliação gratuita de 1 mês". Caso não queira, escolha "Ignorar por agora". No exemplo ilustrado, optamos pela segunda opção. Feito isso, basta aproveitar os recursos do Office pelo celular.

31 de 43 Após terminar o download do aplicativo, é só aproveitar os recursos do Office pelo smartphone — Foto: Reprodução/Juliana Campos Após terminar o download do aplicativo, é só aproveitar os recursos do Office pelo smartphone — Foto: Reprodução/Juliana Campos

4. Microsoft 365

É possível, ainda, obter a versão completa do Word de forma gratuita ao testar o Microsoft Office 365 por um mês. Após o encerramento desse período, o usuário deve decidir se vai assinar algum dos planos pagos.

Entre as opções para uso pessoal estão o Pacote Personal, que custa R$ 36 por mês ou R$ 359 por ano, e disponibiliza 1 TB de armazenamento, instalação offline em um computador, um tablet e um telefone. Há também o Pacote Família, que adiciona 1 TB de armazenamento do OneDrive por pessoa, com limite de até 6 pessoas por assinatura, e possui o custo de R$ 45 por mês ou R$ 449 por ano. Com ele, é possível instalar o Office offline em seis computadores (PC ou Mac), seis tablets ou seis telefones.

Passo 1. Acesse o link "https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/try" (sem aspas) e clique em "Experimente gratuitamente por 1 mês";

32 de 43 Experimente o Microsoft 365 por 1 mês gratuitamente — Foto: Reprodução/Juliana Campos Experimente o Microsoft 365 por 1 mês gratuitamente — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 2. Insira seu e-mail para login e vá em "Avançar";

33 de 43 Inclua seu endereço de e-mail da Microsoft — Foto: Reprodução/Juliana Campos Inclua seu endereço de e-mail da Microsoft — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 3. Inclua a senha da sua conta Microsoft e avance em "Entrar";

34 de 43 Complete o login ao informar a senha — Foto: Reprodução/Juliana Campos Complete o login ao informar a senha — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 4. Clique em "Adicionar forma de pagamento" para cadastrar seu cartão de crédito ou conta do PayPal. É importante ressaltar que a cobrança do plano só será feita após a expiração do período de um mês de teste;

35 de 43 Adicione uma forma de pagamento na Microsoft 365 — Foto: Reprodução/Juliana Campos Adicione uma forma de pagamento na Microsoft 365 — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 5. Escolha sua forma de pagamento. No exemplo ilustrado, optamos por cartão de crédito;

36 de 43 Selecione sua forma de pagamento — Foto: Reprodução/Juliana Campos Selecione sua forma de pagamento — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 6. Insira suas informações pessoais obrigatórias (nome e e-mail) e clique em "Próximo". Neste passo não é necessário informar o CPF;

37 de 43 Insira suas informações pessoais obrigatórias — Foto: Reprodução/Juliana Campos Insira suas informações pessoais obrigatórias — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 7. Informe os dados do seu cartão de crédito (número, nome do titular, data de vencimento e CVV);

38 de 43 Cadastre seu cartão de crédito — Foto: Reprodução/Juliana Campos Cadastre seu cartão de crédito — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 8. Role a tela e preencha os campos solicitados: endereço, cidade, estado, CEP e país. Por fim, clique em "Salvar";

39 de 43 Preencha todas as suas informações de endereço e clique em "Salvar" — Foto: Reprodução/Juliana Campos Preencha todas as suas informações de endereço e clique em "Salvar" — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 9. Selecione "Iniciar avaliação, pagar mais tarde";

40 de 43 Inicie sua sessão no Microsoft Office gratuitamente — Foto: Reprodução/Juliana Campos Inicie sua sessão no Microsoft Office gratuitamente — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 10. Uma mensagem de inscrição concluída aparecerá na tela. Siga em "Continuar";

41 de 43 Inscrição finalizada — Foto: Reprodução/Juliana Campos Inscrição finalizada — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 11. Uma nova guia será aberta para baixar os aplicativos Office no computador. Selecione "Instalar o Office";

42 de 43 Clique em "Instalar o Office" para baixar o pacote no computador — Foto: Reprodução/Juliana Campos Clique em "Instalar o Office" para baixar o pacote no computador — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 12. Por fim, escolha o idioma do aplicativo e clique em "Instalar" para finalizar o download do programa.

43 de 43 Clique em "Instalar" para finalizar o download — Foto: Reprodução/Juliana Campos Clique em "Instalar" para finalizar o download — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Com informações de Microsoft e MakeUseOf

Veja também: Como transformar letras maiúsculas em minúsculas no Word