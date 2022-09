A Fazenda 2022 ao vivo: onde assistir ao reality show online

A Fazenda 2022, reality show da Record, começa nesta terça-feira (13), às 23h. Sob o comando de Adriane Galisteu, o programa é exibido ao vivo na Record TV todos os dias da semana, e também transmitido online no PlayPlus, plataforma de streaming que exibe ao vivo a programação completa da emissora. Em sua 14ª temporada, o reality show rural contará com 21 participantes disputando o prêmio de R$ 1,5 milhão. Confira, no tutorial a seguir, como assistir A Fazenda 2022 online e de graça pelo PlayPlus.