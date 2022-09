A Fazenda 2022: como assistir à pré-estreia e conhecer os participantes

A pré-estreia de A Fazenda 2022 acontece ao vivo nesta segunda-feira (12), às 23h, na Record TV. A edição especial do reality show será transmitida online no PlayPlus, plataforma de streaming que exibe ao vivo a programação da emissora. No programa, serão reveladas todas novidades da temporada e os 20 participantes que disputarão o prêmio de R$ 1,5 milhão. Além disso, outros quatro candidatos ficarão confinados no paiol, e o público vai votar para definir qual deles será o 21º peão do jogo. Vale lembrar que o reality rural estreia nesta terça-feira (13), às 23h. Veja, no tutorial a seguir, como assistir à pré-estreia de A Fazenda 14 online pelo PlayPlus.