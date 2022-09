A Fazenda 2022: como votar para salvar peão da 1ª roça

A formação da roça aconteceu na noite desta terça-feira (20). O fazendeiro Lucas Santos indicou Deborah Albuquerque direto para a berlinda. Na votação da casa, Tiago Ramos recebeu dez votos e foi para a roça. Por ter sido o mais votado, o jogador de futebol teve direito a puxar um peão da Baia, escolhendo Bruno Tálamo. Na dinâmica do "Resta Um", Shayan Haghbin acabou sobrando e se tornou o quarto roceiro da semana. O influenciador escolheu vetar Tiago Ramos da "Prova do Fazendeiro", que ocorreu nesta quarta-feira (21), para definir quais roceiros disputariam os votos do público. Shayan Haghbin venceu a prova, se livrou da berlinda e se tornou o segundo fazendeiro da temporada.

Passo 1. Para votar na primeira Roça da Fazenda 14, abra a página do reality rural no R7 (afazenda.r7.com/a-fazenda-14). Logo na tela inicial, encontre o destaque da votação com as fotos dos componentes da Roça. Dê um clique na foto do peão que deseja manter no programa;