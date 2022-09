Adaptador de rede não aparece? Como corrigir este e outros problemas de conexão

Você não consegue se conectar à internet de jeito nenhum? O adaptador de rede não aparece no computador, o ícone de rede está oculto ou pior ainda: teve que lidar com a mensagem "o Windows não detectou um adaptador de rede instalado corretamente"?

Neste tutorial, apresentaremos dicas para corrigir problemas com o adaptador de rede. Quando não conseguimos nos conectar à Internet, a causa do problema, muitas vezes, está relacionada a algo errado com o adaptador.

1 de 7 Sem conexão com a internet? O problema pode estar no adaptador de rede — Foto: TechTudo Sem conexão com a internet? O problema pode estar no adaptador de rede — Foto: TechTudo

Solução de problemas do Windows

Uma das possibilidades é utilizar a Solução Problemas do próprio Windows. Apesar de nem sempre funcionar, caso seja identificado algum problema com o adaptador, a solução é realizada automaticamente.

Passo 1. Para acessar a solução de problemas, clique no “Botão Iniciar”, digite Solução de Problemas na caixa de pesquisa e clique na primeira opção (de mesmo nome);

Passo 2. Na janela que se abrir, clique em “Exibir tudo”, na coluna de menus à direita;

2 de 7 Exibir todas as soluções de problemas — Foto: TechTudo Exibir todas as soluções de problemas — Foto: TechTudo

Passo 3. Na tela seguinte, clique na primeira opção (Adaptador de Rede) e, em seguida, em “Avançar”;

3 de 7 Solução de problemas do Adaptador de Rede — Foto: TechTudo Solução de problemas do Adaptador de Rede — Foto: TechTudo

Passo 4. Uma nova janela será aberta. Nela, deixe marcada a opção “Todos os adaptadores de rede” e clique novamente em “Avançar”. O Windows tentará diagnosticar o problema e resolvê-lo automaticamente.

4 de 7 Selecionando todos os adaptadores para serem diagnosticados — Foto: TechTudo Selecionando todos os adaptadores para serem diagnosticados — Foto: TechTudo

Redefinir o Adaptador de Rede

Passo 5. Para redefinir o adaptador de rede, pressione as teclas Win+R e digite o comando CMD na caixa “Executar”;

Passo 6. Uma tela preta será aberta. Nela, digite o comando ipconfig /renew e pressione “Enter”.

5 de 7 Renovando todos os adaptadores pelo prompt de comando — Foto: TechTudo Renovando todos os adaptadores pelo prompt de comando — Foto: TechTudo

Atualizar o driver do Adaptador de Rede

O ideal é que essa função seja executada como Administrador, para garantir a permissão a todas as opções. Você também deve ter o driver do adaptador de rede, que pode ser baixado de acordo com o modelo do seu adaptador ou solicitado ao fabricante.

Passo 7. Repita o Passo 1, substituindo o termo “Solução de problemas” por “Gerenciador de dispositivos”.

Passo 8. Na janela do gerenciador, expanda a opção “Adaptadores de rede”, clique com o botão direito do mouse sobre o seu adaptador e selecione a opção “Atualizar Driver…”;

6 de 7 Gerenciador de dispositivos e lista de Adaptadores de rede — Foto: TechTudo Gerenciador de dispositivos e lista de Adaptadores de rede — Foto: TechTudo

Passo 9. Caso possua conexão com a Internet, selecione a primeira opção. Senão, clique na segunda opção e indique o local em seu computador onde se encontra o driver.

Habilitar o Adaptador de Rede

Por algum motivo, o adaptador pode ter sido desabilitado, impedindo a conexão com a rede.

Passo 10. Para habilitar o adaptador de rede, repita os Passos 7 e 8 e clique em “Ativar”. Veja também Como impedir que o adaptador de rede seja desativado automaticamente.

7 de 7 Habilitando o Adaptador de Rede — Foto: TechTudo Habilitando o Adaptador de Rede — Foto: TechTudo

Caso nenhum desses passos resolva o seu problema, é possível que a causa seja outra, ou o seu adaptador de rede está com problema e precisa ser substituído.

