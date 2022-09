Configurar o roteador após apertar o botão de reset ou esquecer a senha é uma tarefa possível. Esquecer a senha de acesso do roteador pode gerar uma dor de cabeça aos usuários da rede. Mas o TechTudo traz uma boa notícia: há um jeito de resolver o problema. Infelizmente, para recuperar o acesso é necessário reiniciar as configurações de fábrica do roteador. Isso significa que é preciso configurar o aparelho novamente, mas você aprende agora no passo a passo do tutorial a seguir.

1 de 6 Apertou o botão reset do roteador? Veja como configurar se perder a senha — Foto: Reprodução/freepik Apertou o botão reset do roteador? Veja como configurar se perder a senha — Foto: Reprodução/freepik

Antes de começar, informamos que, durante o processo, é necessário saber dados como IP, usuário e senha padrão do roteador. As informações podem ser encontradas no corpo do aparelho. Caso não seja possível visualizar, eles vêm indicados, obrigatoriamente, no manual (que também pode ser encontrado no site do fabricante).

Passo 1. Ligue o aparelho;

2 de 6 Ligue o roteador — Foto: Reprodução/freepik Ligue o roteador — Foto: Reprodução/freepik

Passo 2. Procure um pequeno furo no roteador chamado “Reset”, que geralmente fica na parte traseira do aparelho. Se não conseguir encontrá-lo, dê uma olhada no manual que a informação estará lá;

Passo 3. Empurre o botão "Reset" com um objeto bem fino, como a ponta de uma caneta ou um pedaço de clip, e pressione por 15 segundos (ou o tempo informado no manual) e depois retire;

3 de 6 Reset do roteador — Foto: TechTudo/Pedro Cardoso Reset do roteador — Foto: TechTudo/Pedro Cardoso

Passo 4. Em seguida, vá para um computador ou notebook e abra um navegador, como o Chrome. Depois, digite o endereço de IP de acesso padrão do roteador (informado no aparelho ou no manual) na barra do browser e tecle “Enter”. Saiba como descobrir o IP para acessar o roteador.

Passo 5. Se solicitado, digite o usuário e a senha padrão do aparelho (também informados no roteador ou no manual);

4 de 6 Acessando o roteador com a senha padrão — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito Acessando o roteador com a senha padrão — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito

Passo 6. Dentro do painel do roteador, procure pela opção de senha e acesse. Neste caso, é "System Tool", seguida por "Password Setting". Em seguida, altere a senha padrão para a que você deseja e salve a mudança, clicando no botão correspondente a essa função. O botão pode ter o nome “Save”, “Apply” ou algo do gênero, dependendo da marca do equipamento usado;

5 de 6 Acessando o roteador com a senha padrão — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito Acessando o roteador com a senha padrão — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito

Passo 7. Para ter certeza da mudança, procure pela opção de reinicialização do roteador e acesse-a. Dentro dela, clique na opção de reiniciar e confirme, clicando no botão correspondente a esta função. Este botão pode ter o nome “Reboot”, “Restart” ou algo assim, dependendo do equipamento usado. Caso seja solicitado, confirme a reinicialização.

6 de 6 Reiniciando o roteador — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito Reiniciando o roteador — Foto: Reprodução/Edivaldo Brito

Pronto! Depois de reiniciar, tente acessar o roteador e use a nova senha. Seu aparelho agora tem um novo código de acesso e, caso seja necessário, configure-o para sua rede.

