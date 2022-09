Barra de tarefas do Windows não funciona? Veja como resolver

A barra de tarefas do seu PC ou notebook Windows 10 não funciona ou trava? Os motivos podem ser diversos, como a Cortana , o Windows Explorer ou até mesmo a indexação do sistema. Embora o problema apareça por uma razão — a barra travada — cada situação exige um procedimento especifico para reparar o erro. Por isso, é necessário encontrar a causa do problema e, em seguida, resolvê-lo da melhor maneira. Veja o tutorial abaixo e entenda quais são os principais procedimentos que podem solucionar esses transtornos.

Reinicie o computador

Boa parte dos problemas do Windows podem ser resolvidos de uma forma simples e prática: reiniciando o sistema. Mas, se não resolveu, escolha outra alternativa.

Reinicie a Cortana e o Windows Explorer

Se reiniciar o PC não funcionar, tente reiniciar somente a Cortana e o Windows Explorer.

Passo 1. Clique, com o botão direito, na barra de tarefas. No menu que aparece, selecione a opção “Gerenciador de Tarefas”. Você também pode abrir o "Gerenciador de Tarefas" usando o atalho de teclado “Ctrl + Shift + Esc.”;

Passo 2. Se a Cortana ou o Explorer não aparecerem na tela do Gerenciador de Tarefas do Windows, clique em “Mais detalhes”;

Passo 3. Localize e clique no processo da Cortana na listagem, e em seguida, clique no botão “Reiniciar”;

Passo 4. Procure pelo Windows Explorer e clique nele. Depois, clique no botão “Reiniciar”.

Resolução de problemas do Windows para restaurar os serviços de indexação

Se ainda não conseguir resolver ou problema, use o recurso de solução de problemas do próprio Windows.

Passo 1. Clique com o botão direito do mouse na barra de tarefas. No menu que aparece, selecione a opção “Painel de Controle”. Na tela do Painel de Controle, clique na seta ao lado de “Exibir por:” e selecione a opção “ícones pequenos”. Depois, toque no item “Solução de problemas”;

Passo 2. Dentro de ”Solução de problemas”, clique em “Sistema e Segurança”;

Passo 3. Em “Sistema e Segurança”, clique com o botão direito do mouse na opção “Pesquisa e Indexação”. Quando aparecer o menu de contexto, clique em “Executar como Administrador”;

Passo 4. O sistema exibirá a janela do Assistente de solução de problemas. Nela, clique no botão “Avançar” e aguarde;

Passo 5. Quando o assistente questionar quais problemas foram encontrados, marque a opção “Os arquivos não são exibidos nos resultados da pesquisa.”. Depois, clique no botão “Avançar”.

Defina as opções de inicialização e reinicie a busca do Windows

Se depois das quatros dicas acima ainda não conseguir resolver, mude a configuração da busca do Windows e, reiniciando o serviço, talvez seu problema acabe.

Passo 1. Pressione as teclas “Win + R”, e digite services.msc na caixa de diálogo “Executar”. Depois, pressione Enter e o gerenciador de serviços do Windows será aberto;

Passo 2. Na janela do aplicativo, localize o item “Windows Search” e clique com o botão direito do mouse. No menu que aparece, clique na opção “Propriedades”;

Passo 3. Dentro da janela “propriedades” clique na seta ao lado de “Tipode inicialização” e escolha a ”Automático (Atraso na Inicialização)” ou ”Automática” (dependendo da sua preferência). Confirme e feche a janela, clicando no botão “OK”;

Passo 4. Para Reiniciar o serviço, clique com o botão direito no Windows Search. No menu de contexto, clique em “Reiniciar”.

Pronto! Se mesmo com tantas opções o Windows 10 continuar travando a barra, talvez seja melhor ocultar a barra de busca.

