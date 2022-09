Brasil x Gana ao vivo: veja horário e onde assistir ao amistoso da seleção

Brasil e Gana jogam, às 15h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira (23), o amistoso preparatório para a Copa do Mundo 2022. A partida, que acontece no estádio Océane, na França, será transmitida ao vivo pelo Globoplay, que retransmite o sinal da TV Globo. Torcedores que já têm uma Conta Globo podem assistir à partida gratuitamente no PC ou em celulares Android e iPhone (iOS). Novos usuários devem se cadastrar na plataforma usando e-mail e senha ou vinculando os dados de contas Facebook ou Google. Vale lembrar que esse é o penúltimo compromisso da seleção brasileira antes do Mundial do Catar. Veja, no tutorial a seguir, como assistir ao jogo do Brasil contra Gana hoje ao vivo no Globoplay.