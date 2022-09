Caixinhas do Nubank chegam para todos os usuários; saiba usar

As Caixinhas do Nubank foram oficialmente liberadas para todos os usuários nesta quinta-feira (8). A função estava disponível desde julho, mas apenas alguns clientes podiam testá-la. A partir de agora, qualquer pessoa que tenha conta no banco poderá usar o recurso, que serve para personalizar e separar os seus investimentos de acordo com objetivos específicos determinados por você. Alguns exemplos de metas apresentadas são reserva de emergência, viagem, reforma e carro. Nas linhas a seguir, veja como utilizar a opção de Caixinhas do Nubank, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ).

1 de 8 Caixinhas do Nubank foram liberadas para público geral nesta quinta-feira (8); saiba usar — Foto: Gabriela Andrade/TechTudo Caixinhas do Nubank foram liberadas para público geral nesta quinta-feira (8); saiba usar — Foto: Gabriela Andrade/TechTudo

O que são as Caixinhas do Nubank?

As Caixinhas são opções de investimento personalizado no app do Nubank. Há possibilidade de usar as categorias já criadas pelo banco, mas é possível ainda criar uma Caixinha com nome e imagem escolhidos por você, de acordo com o seu propósito pessoal. Ao realizar a aplicação, o correntista determina o valor e, se quiser, o tempo desejado para alcançar a meta total. O objetivo é representado na ferramenta por uma barra que progride ao passo que os investimentos vão sendo aplicados. Futuramente, a empresa pretende também inserir uma opção de depósito automático mensal.

A princípio, há duas alternativas de investimentos para a funcionalidade: o RDB Resgate Diário, com rendimento de 100% do CDI e liquidez imediata, ou o Nu Reserva Imediata, que funciona como um fundo de renda fixa, com liquidez diária e possibilidade de ultrapassar o CDI ao longo do tempo.

Como usar as Caixinhas do Nubank

Passo 1. No app do Nubank, na barra inferior da tela, toque no símbolo “$”. Em seguida, pressione “Caixinhas”;

2 de 8 Caixinhas do Nubank podem ser acessadas no aplicativo do banco — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Caixinhas do Nubank podem ser acessadas no aplicativo do banco — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 2. Na tela seguinte, toque em “Comece a guardar” para iniciar o processo;

3 de 8 Tutorial explica como guardar dinheiro com as Caixinhas do Nubank — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Tutorial explica como guardar dinheiro com as Caixinhas do Nubank — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 3. Nessa área, será possível escolher entre os objetivos de investimentos sugeridos pelo banco, como reserva de emergência, fazer uma viagem, reformar a casa etc. Para investir, pressione “Criar caixinha” ou outra opção desejada. Em seguida, toque na seta para avançar;

4 de 8 Nubank oferece opções personalizadas para investimentos de acordo com objetivo — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Nubank oferece opções personalizadas para investimentos de acordo com objetivo — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 4. Também é possível personalizar uma caixinha nova com nome e imagem de capa. Para isso, role para a direita até a opção “Outros objetivos” e, em seguida, defina como se chamará a caixinha na área de texto e escolha uma imagem no ícone localizado no canto superior direito. Para avançar, toque na seta;

5 de 8 É possível criar uma caixinha customizada no Nubank — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes É possível criar uma caixinha customizada no Nubank — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 5. Após escolher a caixinha ou personalizar uma, defina o valor que quer guardar e pressione novamente a seta para ir para a outra página. Na área seguinte, é possível selecionar em qual aplicação o valor será investido: RDB Resgate Imediato ou Fundo Nu Reserva Imediata. A página também exibirá informações referentes ao investimento. Para prosseguir, toque em “Confirmar”;

6 de 8 "Caixinhas" é a nova ferramenta do Nubank para investimentos — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes "Caixinhas" é a nova ferramenta do Nubank para investimentos — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 6. Em seguida, digite sua senha e toque em “Ver Caixinha” para ter acesso ao investimento;

7 de 8 Crie caixinhas personalizadas no Nubank e separe investimentos de acordo com metas pessoais — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Crie caixinhas personalizadas no Nubank e separe investimentos de acordo com metas pessoais — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 7. Será possível visualizar o rendimento e configurar uma meta de montante para ser guardado. A página também apresenta opções para resgatar o valor investido ou guardar mais dinheiro. Caso queira rever sua caixinha posteriormente, basta abrir o app e tocar novamente no símbolo “$” e, em seguida, em “Caixinhas”. Também é possível criar outras Caixinhas para objetivos diferentes.

8 de 8 Suas aplicações ficarão disponíveis no app para resgate ou mais investimentos posteriores — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Suas aplicações ficarão disponíveis no app para resgate ou mais investimentos posteriores — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

