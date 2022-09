Como adicionar os jogos da Copa do Mundo 2022 ao Google Agenda

Adicionar os dias e horários dos jogos da Copa do Mundo 2022 ao Google Agenda é uma boa forma de acompanhar as partidas, já que o aplicativo envia uma notificação às vésperas de cada evento. É possível montar um calendário do zero, mas o trabalho não é necessário. Isso porque o jornalista esportivo Victor Gama criou uma tabela própria para o app do Google , com os horários dos jogos do Brasil e de outras seleções na Copa do Qatar.

Divulgado no Twitter do profissional, o arquivo tem extensão ICS, formato de calendário aberto nas principais plataformas atuais, incluindo iPhone (iOS) e Android. Além de baixar a tabela, o TechTudo ensina abaixo como criar uma agenda própria para os jogos da Copa do Mundo no Google Agenda, de forma a não misturar as partidas com seus eventos pessoais e profissionais.

Como adicionar as datas e horários dos jogos da Copa do Mundo 2022 ao Google Agenda

Passo 1. Abra o Google Agenda no PC e, na barra localizada à esquerda, clique no sinal de "+" ao lado de "Outras agendas";

Passo 2. No menu que será expandido, clique em "Criar nova agenda";

Passo 3. Insira um nome e uma descrição para sua nova agenda. Pressione o botão "Criar agenda";

Passo 4. Perceba que a agenda para inserir o horário dos jogos da Copa do Mundo 2022 foi adicionada ao menu do Google. Clique no menu com seu nome de usuário e confirme que a sincronização está ativada, para que o calendário apareça também na versão móvel. Caso não esteja, ative a sincronização antes de passar para o próximo passo;

Passo 5. Agora pegue o celular, acesse o tuíte de Victor Gama (twitter.com/victorgaama/status/1536802417538482177) e toque no link indicado. Ele contém a tabela de jogos da Copa do Mundo 2022 em formato ICS, que pode ser aberto tanto no Android quanto no iPhone (iOS). O arquivo será baixado automaticamente. Ao final do download, toque em "Abrir";

Passo 6. Você verá uma lista com todos os jogos da Copa do Mundo. Toque em "Adicionar todos". Na sequência, selecione a agenda recém-criada no Google Agenda pelo PC;

Passo 7. Por fim, o Google Agenda perguntará se você quer realmente incluir os 65 eventos na sua agenda. Confirme em "Adicionar todos" para ter as datas dos jogos da Copa do Mundo 2022 disponíveis tanto no app para celular quanto na versão web do calendário do Google.

Pronto. Agora você já sabe como ficar por dentro dos horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo do Qatar.

