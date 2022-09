Confira como apagar uma mensagem no Discord quando for necessário excluir algo de um chat — Foto: Divulgação/Discord

1 de 7 Confira como apagar uma mensagem no Discord quando for necessário excluir algo de um chat — Foto: Divulgação/Discord

Vale ressaltar que os usuários sempre podem apagar as mensagens que postam em chats do Discord; não há qualquer limitação que um servidor possa impor nessa questão. Alguns servidores até mesmo permitem que os usuários apaguem mensagens de terceiros, mesmo que isso não seja comum. Uma vez que uma pessoa apague uma mensagem, ninguém mais tem acesso a ela.

O processo de apagar mensagens é pontual; voltado para apagar algumas poucas postagens. Para quem deseja apagar todas as suas mensagens no aplicativo, as coisas podem ser mais complicadas, uma vez que não há opção no serviço para isso. Sair de um servidor ou apagar sua conta, por exemplo, não removerá suas postagens. Contudo, existem alguns bots capazes de apagar todas as mensagens de uma pessoa, porém eles precisam de permissão de moderação, então apenas podem ser usados nos canais do próprio usuário.