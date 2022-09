Apostar no SportingBet é um processo simples e rápido. A plataforma é uma das principais casas de apostas esportivas disponível no Brasil, e permite dar lances em jogos de futebol, tênis, vôlei, esportes virtuais – como League of Legends – e corridas de cavalos. Há também opções mais tradicionais de apostas, como cassino, poker, bingo e raspadinhas. O site aceita cartão de crédito, transferência bancária e pix. Uma vez abastecida a carteira virtual, basta selecionar as partidas e começar a dar palpites. No tutorial a seguir, veja como fazer uma aposta no SportingBet pelo computador.

Vale ressaltar que o Decreto de Lei nº 9.215, de 30 de abril de 1946, proibiu jogos de azar no Brasil. O SportingBet, porém, tem sede em Londres, Inglaterra, e não se enquadra na legislação nacional. Portanto, ao fazer uma aposta pelo site, o usuário não está infringindo leis, já que é como se a aposta fosse uma transação internacional.

Como apostar no SportingBet

Passo 1. Acesse o SportingBet (https://sports.sportingbet.com/pt-br/sports) pelo navegador e selecione “Registe-se agora” para criar uma conta;

Passo 2. Preencha o formulário com seus dados pessoais. É importante ler os termos e condições do site antes de aceitar, já que transações bancárias estão envolvidas no processo de apostas. Por último, prossiga em "Abrir Minha Conta", no fim da página;

Passo 3. Na tela seguinte, selecione um dos métodos de pagamento para fazer um depósito na sua conta do SportingBet. Não é possível fazer apostas sem adicionar um valor, e o serviço aceita o mínimo de R$ 20 por transferência. Na primeira carga, o usuário também pode receber um bônus de 100% do dinheiro depositado, desde que a quantia não ultrapasse R$ 120 e que a transação seja feita via Pix, transferência instantânea ou transferência bancária. Também é possível fazer a recarga via cartão de crédito, escolhendo a opção "limites de crédito". Porém, neste caso, o valor mínimo passa a ser de R$ 50, e não é possível obter bônus;

Passo 4. Feito o depósito, vá em "Esportes". Uma barra com as atividades esportivas mais procuradas será aberta e, logo abaixo, o site mostrará os jogos que estão acontecendo ao vivo. Clique na modalidade esportiva em que deseja fazer apostas;

Passo 5. Uma vez escolhida a modalidade esportiva, o site abrirá uma tela com todas as partidas disponíveis para apostas. Escolha uma e clique sobre cotação, também conhecida como odds. Trata-se do valor que o usuário vai receber a cada real apostado. Ou seja, multiplica-se o valor apostado pela cotação. Por exemplo: uma aposta de R$ 10 com a cotação a 7.0 vira R$ 70 se o apostador ganhar. Ao selecionar a cotação, um cupom de aposta será gerado;

Passo 6. Ainda na aba de cupom, insira o valor do lance. De forma automática, o sistema do SportingBet informa a quantia a ser paga caso a aposta seja bem-sucedida. Depois de checar todas as informações, basta clicar no botão azul "Efetuar a Aposta", no fim da aba de cupom. A aposta não pode ser cancelada. Uma vez confirmada, o dinheiro será retirado da conta permanentemente;

Passo 7. Por fim, basta acessar a aba “Minhas Apostas” para acompanhar o resultado dos jogos e descobrir se os seus palpites foram certeiros.

