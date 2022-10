FIFA 23 também traz elementos do seriado Ted Lasso, duas Copas do Mundo – masculina e feminina – além de ligas com estádios oficiais. Confira, a seguir, como baixar FIFA 23 no PlayStation, Xbox e PC, via Steam ou Epic Games Store.

1 de 11 Veja como baixar FIFA 23 nas principais plataformas onde foi lançado — Foto: Divulgação/Electronic Arts Veja como baixar FIFA 23 nas principais plataformas onde foi lançado — Foto: Divulgação/Electronic Arts

👉 Qual é o melhor jogo: FIFA ou eFootball? Opine no Fórum TechTudo

Como baixar FIFA 23 no PlayStation (PS4 e PS5)

Passo 1. Abra a página de FIFA 23 no TechTudo;

2 de 11 Página de FIFA 23 no TechTudo — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Página de FIFA 23 no TechTudo — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 2. Em “Selecione uma versão”, escolha a que preferir, PS4 ou PS5;

3 de 11 Escolha a versão de PS4 de FIFA 23 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Escolha a versão de PS4 de FIFA 23 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 3. Dentro da página PlayStation Store, clique em “Adicionar ao carrinho” para comprar, com sua conta Sony logada, e o jogo poderá ser baixado no console que desejar.

4 de 11 Compre e baixe FIFA 23 no PlayStation — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Compre e baixe FIFA 23 no PlayStation — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Como baixar FIFA 23 no Xbox

Passo 1. Abra a página de FIFA 23 no TechTudo;

5 de 11 Página de FIFA 23 no TechTudo — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Página de FIFA 23 no TechTudo — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 2. Em “Selecione uma versão”, escolha Xbox;

6 de 11 Escolha a versão Xbox de FIFA 23 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Escolha a versão Xbox de FIFA 23 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 3. Com a página da Microsoft aberta, clique em “Obter” e o game será adicionado à sua conta Microsoft. Depois disso, é só fazer o download no console registrado, seja Xbox Series S/X ou Xbox One.

7 de 11 FIFA 23 na loja do Xbox — Foto: Reprodução/Felipe Vinha FIFA 23 na loja do Xbox — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Como baixar FIFA 23 no PC

Vale lembrar que a versão PC pode ser baixada via Steam ou Epic Games Store. Cabe ao usuário decidir qual prefere.

Passo 1. Abra a página do FIFA 23 no TechTudo;

8 de 11 Página de FIFA 23 no TechTudo — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Página de FIFA 23 no TechTudo — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 2. Em “Selecione uma versão”, escolha a que prefere, entre Windows (Steam) e Windows (Epic);

9 de 11 Selecione sua versão de FIFA 23, entre Steam ou Epic — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Selecione sua versão de FIFA 23, entre Steam ou Epic — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 3. No Steam, clique em “Adicionar no carrinho” para comprar e depois começar a instalar. É necessário ter o launcher Steam instalado no PC. Se escolheu Steam, seu tutorial finaliza aqui;

10 de 11 Versão Steam de FIFA 23 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Versão Steam de FIFA 23 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 4. Caso tenha escolhido Epic, basta clicar em “Compre Agora” para comprar e instalar. Também é necessário ter o app da loja instalado previamente no computador.

11 de 11 FIFA 23 na Epic Games Store — Foto: Reprodução/Felipe Vinha FIFA 23 na Epic Games Store — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Feitos os passos, basta aproveitar FIFA 23 em seu computador ou console.

Veja também: FIFA 23: principais novidades e mudanças