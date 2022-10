Como baixar jogos grátis do Prime Gaming no Steam, Ubisoft Connect ou GOG

O Amazon Prime Gaming é um serviço por assinatura incluso na assinatura tradicional da Amazon Prime que oferece games grátis, bônus na Twitch e outras vantagens por R$ 14,90 mensais. Boa parte dos games disponibilizados pelo serviço precisam do aplicativo da própria empresa, o Amazon Games , para serem jogados. Outros, porém, podem ser resgatados em serviços terceirizados como Assassin's Creed: Origins no Ubisoft Connect e Middle-Earth: Shadow of Mordor no GOG (Good Old Games). Confira, a seguir, um passo a passo de como resgatar e baixar os jogos grátis do Amazon Prime Gaming em outros serviços ou adicioná-los à coleção da Steam .

Além de games gratuitos, o Prime Gaming oferece também uma série de vantagens para diversos jogos populares, inclusive em títulos para Android e iPhone (iOS). Entre alguns dos benefícios que podem ser encontrados estão skins para Fall Guys, itens para Pokémon Go, dinheiro virtual GTA$ para o modo multiplayer de GTA 5, cosméticos para o avatar em Roblox e mais. Os resgates, nesses casos, são feitos por meio de códigos inseridos nos games ou ao conectar sua conta com o serviço.

Na loja digital Steam, por exemplo, não é possível resgatar os jogos oferecidos pelo Prime Gaming. Porém, usuários que possuem os títulos no aplicativo da Amazon Games em seus computadores podem adicionar alguns deles à coleção do Steam, criando atalhos. Vale ressaltar, no entanto, que, nesse caso, os games não oferecem funções tradicionais da loja virtual, como Achievements.

Como resgatar jogos do Prime Gaming no Ubisoft Connect

Passo 1. Entre no site do Prime Gaming (https://gaming.amazon.com/), selecione um game para resgatar na Ubisoft Connect, como Assassin's Creed: Origins, e clique em "Vincular conta do jogo";

Passo 2. Na etapa seguinte, clique em "Vá para Ubisoft" para abrir o site da Ubisoft;

Passo 3. No site da Ubisoft, faça login com sua conta da empresa ou crie uma conta caso ainda não tenha, e clique em "Vincular conta";

Passo 4. De volta ao Prime Gaming, clique em "Conclua o resgate" para resgatar o jogo para sua conta da Ubisoft vinculada ao Prime Gaming;

Passo 5. No site da Ubisoft (https://ubisoftconnect.com/pt-BR/), baixe o Ubisoft Connect ao clicar em "Transferir" no canto superior direito e instale-o;

Passo 6. Após abrir o Ubisoft Connect, selecione o jogo desejado e clique em "Baixar" para fazer o download.

Como resgatar jogos do Prime Gaming no GOG (Good Old Games)

Passo 1. Entre no site do Prime Gaming (https://gaming.amazon.com/), selecione um game para resgatar na Good Old Games, como Middle-earth: Shadow of Mordor, e clique em "Resgatar agora";

Passo 2. Na sequência, clique em "Código de Resgate" para revelar o código do jogo;

Passo 3. Clique no botão para copiar o código de resgate;

Passo 4. Acesse a página de resgate do Good Old Games (https://www.gog.com/en/redeem), insira o código copiado do Prime Gaming e clique em "Continue" para resgatar o título para sua conta;

Passo 5. Acesse a página do cliente GOG Galaxy (https://www.gog.com/galaxy) para baixá-lo e instalá-lo;

Passo 6. Após abrir o GOG Galaxy, selecione o jogo desejado e clique em "Instalar" para baixá-lo e, depois, ele estará disponível para jogar.

Como adicionar jogos do Prime Gaming no Steam

Passo 1. No cliente do Steam, clique em "Adicionar um jogo não Steam à Biblioteca...", porém é preciso que o jogo desejado esteja instalado anteriormente pelo Amazon Games;

Passo 2. Caso o jogo esteja na lista, selecione-o. Caso contrário, clique em "Procurar...";

Passo 3. Localize o jogo desejado em seu computador. Por padrão, o caminho da Amazon Games é (C:\Amazon Games\Library);

Passo 4. Após escolher o jogo, ele aparecerá na lista. Clique então em "Adicionar Selecionado(s)";

Passo 5. Selecione o jogo em sua lista e clique em "Jogar" para iniciá-lo. Vale lembrar que, nesse caso, a adição à Steam funciona mais como um atalho para o game, não um resgate propriamente dito.

