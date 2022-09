Como bloquear alguém no Linkedin

É possível bloquear contatos no LinkedIn em poucos passos pelo app para celulares Android e iPhone (iOS). Dessa forma, o usuário não terá mais acesso ao seu perfil na plataforma, sem ser notificado sobre a ação. Assim que o contato for bloqueado, as recomendações do perfil dele serão ocultadas do feed, mesmo se decidir desbloqueá-lo no futuro. De acordo com a plataforma, cada perfil pode bloquear até 1,4 mil usuários. Confira, nas linhas a seguir, como bloquear e desbloquear um usuário no LinkedIn.