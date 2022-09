Como borrar foto online e aplicar efeito blur usando o Canva

Borrar foto é um procedimento simples que pode ser feito online com a ajuda do Canva. O editor gratuito permite ao usuário fazer upload de uma imagem armazenada no computador para usar o recurso desfoque. A ferramenta pode ser aplicada em apenas uma parte da foto, sendo útil para borrar rostos ou dados sensíveis, por exemplo, ou em toda a figura de uma só vez. Nesta última opção, o usuário pode determinar a intensidade do blur. Ao término das edições, é possível baixar a foto desfocada. Confira, no tutorial a seguir, como desfocar foto online usando o Canva.