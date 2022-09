Como calcular dias úteis no Excel

Veja como calcular quantidade de dias úteis no Excel com feriados — Foto: Raquel Freire/TechTudo

Passo 1. Monte uma tabela com o período do qual você quer calcular a quantidade de dias úteis. Para isso, é obrigatório informar as datas inicial e final, conforme as células A2 e A3 da imagem abaixo. Se quiser, inclua também as datas com feriados nacionais, estaduais e/ou municipais;