Colocar dias da semana em células do Excel é um procedimento simples. Após inserir a data desejada no formato numérico (DD/MM/AAAA) e acionar a função "Data completa", o editor de planilhas da Microsoft mostra a data no formato dia da semana, mês e ano. O recurso é especialmente útil para quem utiliza o Excel como calendário e para organização de eventos, por exemplo. Com ele, fica mais fácil se orientar durante a semana, visualizar períodos e planejar atividades. No tutorial a seguir, o TechTudo ensina como colocar dia da semana no Excel.